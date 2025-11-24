อมตะ รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ ด้าน CSR ดีเด่น จาก AMCHAM Corporate Impact Awards 2025 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) นำโดย นายอัครเรศร์ ชูช่วย ที่ปรึกษาฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณระดับ Silver Recognition จากเวที AMCHAM Corporate Impact Awards 2025 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จัดโดยหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM) โดยพิธีมอบรางวัลได้รับเกียรติจาก นายโรเบิร์ต เอฟ. โกเดค เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิด
สำหรับปี 2568 อมตะได้ส่งผลงานจากโครงการ “Amata Junior League” เข้ารับการพิจารณารางวัล ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ CSR สำคัญที่จัดต่อเนื่องในพื้นที่ชลบุรี–ระยอง มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ทักษะกีฬา และการทำงานเป็นทีมแก่เยาวชน ในปีนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 2,500 คน จาก 63 โรงเรียน แข่งขันใน 4 ประเภทกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ และเปตอง โดยอมตะสนับสนุนงบประมาณกว่า 1.2 ล้านบาทต่อปี และดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องรวมกว่า 14 ปีความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนบทบาทของอมตะในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในชุมชน ภายใต้นโยบาย “ALL WIN” สู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน