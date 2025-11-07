อมตะ จับมือ เอสซีลอร์ลูซอตติกา เปิดโครงการ “OneSight Clinic แว่นตาเพื่อชุมชน”

นายอัครเรศร์ ชูช่วย ที่ปรึกษาฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ฯ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับนายโลฮ็อง เปสเกต์กรรมการ บริษัท เอสซีลอร์ ออพติคอล แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จำกัด และนายหลุยส์ ทอเรส กรรมการบริษัท ทรานซิชั่นส์ อ็อพทิคัล (ประเทศไทย) จำกัด จับมือร่วมดำเนิน “โครงการ OneSight Clinic แว่นตาเพื่อชุมชน”
ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือจากมูลนิธิวันไซท์ เอสซีลอร์ลูซอตติกา (OneSight EssilorLuxottica Foundation) ภายใต้แนวคิด “Giving for Good Vision – การให้เพื่อการมองเห็นที่ดีขึ้นของทุกคน”
โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งมอบโอกาสในการมองเห็นที่ชัดเจนให้แก่ประชาชนในชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และอมตะซิตี้ ระยอง โดยกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 9–11 ธันวาคม 2568 เวลา 09.00–16.00 น. ณ โรงแรมนิโก้ อมตะซิตี้ ชลบุรี
ภายในงานจะมีบริการตรวจวัดสายตาและจัดทำแว่นสายตาฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย คาดว่าจะสามารถให้บริการแก่ประชาชนที่ลงทะเบียนล่วงหน้าได้กว่า 1,500 คน