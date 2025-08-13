xs
สุวรรณภูมิ จัด “Happy Mother’s Day” วาดภาพเหมือนฟรี “วันแม่ 2568”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันที่ 12 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จัดกิจกรรม “Happy Mother’s Day” มอบภาพวาดเหมือนฟรีจากศิลปินมืออาชีพ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ให้แก่ผู้โดยสารที่เดินทางในวันแม่แห่งชาติ บริเวณอาคารเทียบเครื่องบิน D ขาออกฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก ภายในอาคารผู้โดยสาร ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้โดยสารทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “World Class Hospitality” การบริการระดับโลก มุ่งเน้นประสบการณ์ที่น่าประทับใจ อบอุ่น และใส่ใจในทุกรายละเอียดให้กับผู้โดยสาร







