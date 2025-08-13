สุวรรณภูมิ จัด “Happy Mother’s Day” วาดภาพเหมือนฟรี “วันแม่ 2568”

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรม “Happy Mother’s Day” วาดภาพเหมือนฟรี ในวันแม่แห่งชาติ 2568
วันที่ 12 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จัดกิจกรรม “Happy Mother’s Day” มอบภาพวาดเหมือนฟรีจากศิลปินมืออาชีพ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ให้แก่ผู้โดยสารที่เดินทางในวันแม่แห่งชาติ บริเวณอาคารเทียบเครื่องบิน D ขาออกฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก ภายในอาคารผู้โดยสาร ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้โดยสารทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “World Class Hospitality” การบริการระดับโลก มุ่งเน้นประสบการณ์ที่น่าประทับใจ อบอุ่น และใส่ใจในทุกรายละเอียดให้กับผู้โดยสาร