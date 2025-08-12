The Duke’s เชียงใหม่เปิด4สาขาจัดมื้อพิเศษเลี้ยงเด็กด้อยโอกาสกว่า400คน “วันแม่แห่งชาติ”

เชียงใหม่ - “The Duke’s” ร้านดังเชียงใหม่จัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในวันแม่แห่งชาติ เปิดพร้อมกันทั้ง 4 สาขา จัดเลี้ยงอาหารมื้อพิเศษเสิร์ฟเมนูเด็ดของร้านให้เด็กๆ ด้อยโอกาสในความดูแลของมูลนิธิและสถานสงเคราะห์ จำนวน 12 แห่ง รวมกว่า 400 คน
เมื่อวันที่ 12 ส.ค.68 “The Duke’s” (เดอะ ดุ๊คส์) ร้านอาหารสไตล์ตะวันตก ชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่ ที่มี 4 สาขา ได้แก่ สาขาริมปิง(อ.เมือง),สาขาเมญ่า(อ.เมือง),สาขาหางดง(อ.หางดง) และสาขารวมโชค(อ.เมือง) จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อสังคมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2568 ด้วยการจัดเลี้ยงอาหารให้กับเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิและสถานสงเคราะห์ จำนวน 12 แห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางร้านจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันแม่แห่งชาติ เพื่อสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับเด็กๆ
สำหรับกิจกรรมในปีนี้ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Happy Pizza Party” ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นพร้อมกันทั้ง 4 สาขา ทั้งที่สาขาริมปิง,สาขาเมญ่า,สาขาหางดง และสาขารวมโชค ด้วยการจัดเลี้ยงอาหารที่นำโดยพิซซ่า ที่เป็นเมนูขึ้นชื่อของร้าน พร้อมด้วยเมนูอื่นๆ เสิร์ฟให้กับเด็กๆ กว่า 400 คน รวมทั้งอาสาสมัครของมูลนิธิและสถานสงเคราะห์ โดยนอกจากเลี้ยงอาหารแล้ว ทางร้านยังได้จัดเตรียมขนมและของที่ระลึกให้กับเด็กๆ อีกด้วย ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขตลอดทั้งกิจกรรม.