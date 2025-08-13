FIVE STAR เปิดสาขาใหม่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เมื่อเร็วๆนี้ นายสุนทร จักรษุกรรฐ์ กรรมการผู้จัดการธุรกิจห้าดาว (กลางซ้าย) พร้อมด้วย นายศุภฤกษ์ หอมสุวรรณ ผู้อำนวยการธุรกิจห้าดาวส่วนกลาง นางสุขฤดี พงศ์พันธุ์วัฒนา ผู้อำนวยการส่วนงานสร้างสรรค์องค์กร กลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์ (กลางขวา) และนางปานทิพย์ บูรณะ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนากิจกรรมเชิงพาณิชย์ บริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด ร่วมพิธิเปิดสาขาใหม่ Five Star เพื่อให้บริการแก่นักเดินทาง บริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สำหรับ “FIVE STAR ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” สาขาใหม่ เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2568 ที่บริเวณ ชั้น 2 สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 1 ฝั่งผู้โดยสารขาเข้า ทุกวันตั้งแต่ 05.00-24.00 น. เพื่อรองรับผู้บริหารทุกไฟล์ท ทั้งนี้ห้าดาวพร้อมเสิร์ฟรสชาติที่คุ้นเคยให้ได้อิ่มก่อนบินในราคาสุดคุ้ม อาทิ เมนูไก่ย่างหอม ๆ แบบสไตล์ต้นตำรับ ไก่ทอดสุดกรอบ และของทานเล่นที่กินง่ายแต่อร่อย ทั้งเซตใหญ่ให้แชร์กันได้ หรือเซตทานคนเดียวให้เลือกหลากหลาย ในราคาเริ่มต้นแค่ 109 บาทเท่านั้น