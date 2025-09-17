ชาวฝั่งธนและละแวกใกล้เคียงพร้อม !! ขบวนธุรกิจ&แฟรนไชส์สัญจร จัดโปรดีลเด็ดเคาะประตูบ้าน วันที่ 30 ต.ค.- 2 พ.ย.68 @ เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

ชาวฝั่งธนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงเตรียมตั้งตารอ กับงานมหกรรมชี้ช่องรวยธุรกิจและแฟรนไชส์ ครั้งที่ 18 จัดโดย บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับธนาคารออมสิน บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ยกทัพธุรกิจและแฟรนไชส์ขบวนใหญ่สัญจรเสิร์ฟอาชีพแบบเคาะประตูบ้านย่านฝั่งธนและละแวกใกล้เคียง จัดเต็มกับธุรกิจและแฟรนไชส์ร่วม 70 บูธ ไม่ว่าจะเป็น แฟรนไชส์อาหาร เครื่องดื่ม เบเกอรี่ ธุรกิจสะดวกซัก ตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ แฟรนไชส์บริการ และอีกมากมาย พร้อมใจผนึกแคมเปญแรงส่งท้ายปี เสิร์ฟครบจบในงานกับสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับผู้ต้องการเริ่มต้นและต่อยอดธุรกิจ พร้อมกิจกรรมสร้างสีสันในงานอีกมากมาย
ผู้ที่กำลังมองหาอาชีพ อยากเริ่มต้นธุรกิจ วัยเกษียณ นักศึกษา หรือนักลงทุนห้ามพลาด !! งานมหกรรมชี้ช่องรวยธุรกิจและแฟรนไชส์@เซ็นทรัลปิ่นเกล้า จัดระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2568 ณ ชั้น G เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ลงทะเบียนล่วงหน้าคลิก >> https://forms.gle/Szan4dhTsU3neSfK7
ผู้ที่สนใจออกบูธในงานหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.09-4915-4624 , 062-845-9515