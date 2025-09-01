"ต้องให้รอ!?" ชาวเน็ตสวดยับ ข้อความเตือน "ห้ามหยิบผ้าออก" จากเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ

กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ เมื่อเพจดังแชร์ภาพกระดาษเขียนข้อความตำหนิผู้ใช้งานเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ โดยเจ้าของผ้าเขียนเตือนให้ "รอ" จนกว่าตนเองจะมาเอาผ้าออกเอง ไม่ควรหยิบออกให้ ซึ่งข้อความดังกล่าวถูกชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าไร้ซึ่งตรรกะและสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น
วันนี้ (1 ก.ย.) เพจเฟซบุ๊กชื่อดัง "เฮียขับรถ" ได้โพสต์ภาพกระดาษที่เขียนข้อความติดไว้ภายในร้านเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ โดยมีเนื้อหาระบุว่า
"วันหลังถ้าจะซักผ้า กรุณารอให้เจ้าของเขามาเอาออกเอง อย่าถือวิสาสะทำจนเคยชิน มาทีหลังควรรอครับ" พร้อมกับเบอร์โทรศัพท์สำหรับผู้ที่สงสัย
โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากชาวเน็ตเป็นจำนวนมากและเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ถึงตรรกะของผู้เขียนข้อความดังกล่าวอย่างรุนแรง เนื่องจากส่วนใหญ่มองว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการผลักภาระให้ผู้อื่นต้องมารอโดยไม่จำเป็น หลายคนตั้งคำถามว่า "ทำไมเจ้าของผ้าถึงไม่มาดูแลผ้าของตัวเองให้ตรงเวลา" หรือ "คนที่มาใช้บริการคนต่อไปต้องเสียเวลารอเท่าไหร่"
ชาวเน็ตบางส่วนให้ความเห็นว่า โดยปกติแล้วผู้ที่ใช้บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญควรตั้งเวลาให้มารับผ้าของตนเองทันทีที่ซักเสร็จ เพื่อให้ผู้ใช้งานคนอื่นสามารถใช้ต่อได้ทันที และการหยิบผ้าที่ซักเสร็จแล้วออกอย่างสุภาพถือเป็นน้ำใจต่อส่วนรวม ไม่ใช่การ "ถือวิสาสะ" อย่างที่ข้อความกล่าวอ้าง