ชาวบ้านสุดทน! ถนนทางหลวง 210 หนองบัวลำภู-อุดรฯ วุ่นไม่จบ วอนยกเลิกจุดพักรถ-ทางเบี่ยง-ไฟแดง ทำเดือดร้อนซ้ำซ้อน

ชาวบ้านร้องสื่อ! ก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข 210 (หนองบัวลำภู-อุดรฯ) กลายเป็น “แหล่งรวมปัญหา” สร้างความเดือดร้อนซ้ำซ้อน ทั้งสร้างจุดพักรถ ปรับทางเบี่ยง และติดตั้งสัญญาณไฟแดงหน้าบ้านทำให้เข้าออกลำบาก บางรายถูกปิดทางจนใช้ชีวิตลำบาก วอนหน่วยงานเร่งทบทวนแผนและหาทางแก้ไขด่วน
จากกรณีที่ชาวบ้านร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนถึงปัญหาการก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข 210 (ช่วงหนองบัวลำภู-อุดรธานี) ฝั่งขาออก ซึ่งกลายเป็น “แหล่งรวมปัญหา” สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริเวณตำบลนาคำไฮถึงตำบลวังสำราญ ระหว่าง กม.70+148 ถึง กม.71+132 ซึ่งเป็นจุดที่มีการร้องเรียนมากที่สุดนั้น ซ้ำร้ายยังพบการสร้างจุดพักรถบริเวณหน้าบ้านหญิงชรา ทำให้ทางเข้าบ้านถูกปิด โดยพบว่าปัญหาต่างๆ นั้นยังไม่ได้รับการแก้ไข
ล่าสุด นางบัวพัน อาจศิลา ชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนโดยตรง เปิดเผยว่า ปัญหาหลักเกิดจากการก่อสร้างถนนและจุดพักรถที่วางแผนไม่รอบคอบ ทั้งสร้างหน้าบ้านของตน ซึ่งอยู่ติดทางหลวงที่ถูกใช้เป็นจุดพักรถทำให้การเข้าออกบ้านลำบาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่น้ำท่วมขัง เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ แถมยังพบการสร้างทางเบี่ยงมายังจุดพักรถดังกล่าว และการสร้างสัญญาณไฟจราจร ที่ล้วนกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน และบีบพื้นที่หน้าบ้านให้แคบลง ทั้งที่มีทางเบี่ยงสามารถใช้แทนได้อยู่แล้ว ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย
ซ้ำอีกทั้งพบว่ามีเจ้าหน้าที่ที่อ้างว่ามาจากหน่วยงานรัฐด้านทางหลวงเพชรบูรณ์เข้ามาหาถึงบ้าน 2 ราย อ้างมารับเรื่องแต่กลับถามว่าตนเองได้รับเงินใครมาให้ร้องทุกข์หรือไม่ ทั้งที่เป็นความทุกข์ความเดือดร้อนของตนเอง และเจ้าหน้าที่ 2 รายดังกล่าวกลับไม่เปิดเผยชื่อ นามสกุลข้อมูลที่ชัดเจน และหลังรับเรื่องไปจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีการแก้ไขปัญหาให้ประชาชน
อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านในพื้นที่ได้เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายครั้ง และขอให้ลงพื้นที่ตรวจสอบ และเร่งหาทางแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นและสร้างความมั่นใจในความโปร่งใสของโครงการก่อสร้างถนนสายสำคัญนี้