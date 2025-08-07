บช.ก.เร่งตรวจสอบญาติพระวัดพระบาทน้ำพุร่ำรวยผิดปกติ- ยังไม่ชัดหมอบีเข้าให้ปากคำเมื่อไหร่

บช.ก.เร่งตรวจสอบวัดพระบาทน้ำพุ หลังชาวบ้านร้องเรียนญาติพระในวัดร่ำรวยผิดปกติ ส่วนคดีของหมอบีคืบหน้าไปมาก สอบพยานแล้ว 10 ปาก ยังไม่ชัดเจ้าตัวจะเข้าให้ปากคำเมื่อไหร่
วันนี้ ( 7 ส.ค. ) พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก.กล่าวถึงกรณีของหมอดูชื่อดังที่ถูกร้องเรียนส่อทุจริตเงินบริจาควัดชื่อดัง ว่า ขณะนี้ได้สั่งการให้ กก. 1 บก.ป.ตรวจสอบข้อร้องเรียนดังกล่าวอย่างละเอียดแล้ว โดยการร้องเรียนยังไม่ทราบรายละเอียดว่าเป็นการร้องเรียนให้ตรวจสอบหรือเป็นการแจ้งความให้เป็นคดี
ผบช.ก.ยังกล่าวถึง กระแสข่าวที่บอกว่าหมอบีออกจากโรงพยาบาลและจะเข้ามาให้ปากคำกับตำรวจปราบปรามก่อนนั้นเรื่องนี้ยังไม่ทราบ
รายงานข่าวแจ้งว่า คดีของหมอบีตอนนี้มีความคืบหน้าไปมากโดยมีการสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องทั้งฝั่งของผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องกับเงินบริจาคไปมากกว่า 10 ปากแล้ว โดยคดีส่วนนี้ทาง กก.1 บก.ป. จะเป็นผู้ดำเนินการ
ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่าวัดดังกล่าวมีลักษณะพฤติการณ์การใช้นอมินีไปกว้านซื้อที่ดินและสนามกีฬาภายในจังหวัดลพบุรีโดยใช้ชื่อของมูลนิธิ เรื่องนี้แหล่งข่าวแจ้งว่า ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าวแต่ยอมรับว่าได้ยินกระแสข่าวเรื่องนี้มาก่อนหน้านี้แล้ว โดยเป็นการแจ้งทางโทรศัพท์จากประชาชนรายหนึ่งว่า ญาติของพระในวัดร่ำรวยมากผิดปกติ โดยไม่ทราบว่านำทรัพย์สินต่าง ๆ มาจากไหน โดยครั้งนั้นได้ทำการรับฟังข้อมูลรายละเอียดไว้แต่ยังไม่ได้ทำการตรวจสอบเนื่องจาก บก.ปปป.มีภารกิจในการทำคดีพระชั้นผู้ใหญ่และข้าราชการหลายคดี แต่เมื่อถึงเวลานี้ข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ เริ่มมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นจึงสั่งการให้ชุดสืบสวนสอบสวนอีกชุดหนึ่งลงไปตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้ว