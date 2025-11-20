DMT คว้ารางวัล AMCHAM CSI Award Silver Recognition

เมื่อเร็วๆ นี้ นายนพพล โพธิ์ขี (คนที่2จากซ้าย) ผอ.ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง หรือ DMT เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับเกียรติบัตรรางวัล AMCHAM CSI Award Silver Recognition จากผู้แทนหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ซึ่งเกียรติบัตรนี้ พิจารณาจากผลการดำเนินงานด้านสังคมที่วัดผลลัพธ์ได้เป็นรูปธรรม สะท้อนถึงความมุ่งมั่น ทุ่มเท ของพนักงาน DMT ทุกระดับชั้น ที่มีส่วนร่วมส่งมอบคุณค่าครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน, ด้านการส่งเสริมการศึกษา ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต ด้านการยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนน ด้านสุขภาพและการต่อต้านยาเสพติด นับเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของบริษัทอีกรางวัลหนึ่ง งานจัดขึ้น ณ รร.นิกโก้ ถ.สุขุมวิท