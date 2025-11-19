ไบเออร์ไทย รับรางวัล AMCHAM Corporate Impact 2025 ระดับทอง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ได้รับรางวัล AMCHAM Corporate Impact ประจำปี 2568 เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน (รางวัลระดับทอง - Gold Level) จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM) ตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทในการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(กลาง) นายบัน ทรินห์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ได้รับมอบรางวัลจาก (ขวา) นายโรเบิร์ต เอฟ. โกเดค เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และ (ซ้าย) นายไซมอนเดนย์ กรรมการบริหารหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
สำหรับไบเออร์ไทย บริษัทมุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมมือกับพันธมิตรภาครัฐและภาคประชาสังคม เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในเชิงบวกในประเทศไทย การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของเราภายใต้พันธกิจ “ทุกคนมีสุขภาพดี และไม่ขาดแคลนอาหาร (Health for all, Hunger for none)”
หนึ่งในโครงการสำคัญคือความร่วมมือระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2567–2569) ระหว่างไบเออร์ไทยและกรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยสำนักการแพทย์ เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ในกลุ่มผู้หญิง โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ ส่งเสริมการตรวจคัดกรอง และเพิ่มการเข้าถึงยาเพื่อรับการรักษาอย่างทันท่วงที
ในปี 2567 ไบเออร์ไทยได้เริ่มโครงการด้วยการจัดกิจกรรมให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ และกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ “Healthy Up! Run” ในเดือนธันวาคม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คน เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ “เมืองสุขภาพดี” ของกรุงเทพฯ ต่อเนื่องในปี 2568 บริษัทได้ขยายการดำเนินงาน โดยจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม พร้อมแจกสื่อการศึกษาในโรงพยาบาลสังกัด กทม. 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และโรงพยาบาลสิรินธร เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและกระตุ้นให้ผู้หญิงเข้ารับการตรวจและรักษาอย่างเหมาะสม กิจกรรมเหล่านี้ช่วยให้เกิดการวินิจฉัยโรคที่เร็วขึ้นและการเข้าถึงการรักษาที่ดีขึ้น โดยมีแผนขยายโครงการต่อเนื่องในปี 2569
การได้รับรางวัลนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความพยายามและความมุ่งมั่นของไบเออร์ไทย ในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีขึ้นและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศไทยอย่างยั่งยืน
หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM) ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บริษัทสมาชิก 117 บริษัท บริษัทสมาชิกที่สร้างคุณูปการโดดเด่นต่อสังคมไทย (Corporate Impact) ในงานมอบรางวัล AMCHAM Corporate Impact Awards ประจำปี 2568