กลุ่มบริษัทอีสท์ วอเตอร์ ร่วมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ และบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จํากัด (มหาชน) หรือยูยู บริษัทในเครือ ร่วมน้อมถวายความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นแม่แห่งแผ่นดินและทรงอุทิศพระองค์เพื่อพสกนิกรชาวไทยในทุกด้านตลอดพระชนม์ชีพ
ในโอกาสนี้ นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ และบริษัทในเครือ ร่วมพิธีถวายความอาลัย และร่วมลงนามถวายความอาลัย เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย
กลุ่มบริษัทอีสท์ วอเตอร์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของความเสียสละ ความเมตตา และพระปรีชาสามารถ โดยเฉพาะในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นแนวทางสำคัญที่อีสท์ วอเตอร์ ยึดถือและนำมาปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนของประเทศ ทั้งนี้กลุ่มบริษัทอีสท์ วอเตอร์ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ และจะมุ่งมั่นดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานแห่งความยั่งยืนของทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมของชาติให้คงอยู่ต่อไป