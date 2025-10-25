นายกฯ กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมนำคณะรัฐมนตรียืนสงบนิ่งถวายความอาลัย

นายกฯ อนุทิน กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมนำคณะรัฐมนตรียืนสงบนิ่งถวายความอาลัย
วันนี้ (25 ตุลาคม 2568) เวลา 10.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (พิเศษ 2/2568) ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประเทศ และพสกนิกรในทุกๆ ด้าน ถือเป็นแบบอย่างแห่งความเสียสละ มีความเมตตา เป็นพระมหากรุณาธิคุณ และมีความห่วงใยต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างแท้จริง
ในนามคณะรัฐมนตรี ขอให้ทุกท่านร่วมกันแสดงความอาลัย ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมทั้งขอให้ถวายงานด้วยความมุ่งมั่น ซื่อสัตย์ และเสียสละ เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ในการทำให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้า มีความสถาพร และให้ประชาชนชาวไทยมีความสุข และก่อให้เกิดความเจริญมั่นคงของประเทศชาติ
จากนั้น นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี ยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง