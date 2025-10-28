งานมหัศจรรย์ช้างสุรินทร์ปี 68 ปรับกิจกรรมงดรื่นเริง ถวายอาลัย พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายประภาส ศรีจันทร์เวียง รองผู้ว่าราชการ จ.สุรินทร์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดงานมหัศจรรย์ช้างสุรินทร์ ประจำปี 2568 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 26 พฤศจิกายน 2568 ที่สนามกีฬาศรีณรงค์ และสนามแสดงช้างสุรินทร์
ทั้งนี้ จากประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต รัฐบาลได้ให้ข้าราชการ ไว้ทุกข์ 1 ปี สถานที่ราชการลดธงครึ่งเสา 30 วัน และขอให้ประชาชนแต่งกายไว้ทุกข์ 90 วัน เพื่อแสดงความอาลัย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนั้น จังหวัดสุรินทร์ ได้หารือการจัดกิจกรรมในงาน มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2568 โดยที่ประชุมมีมติให้ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ แต่ให้ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับช่วงการถวายอาลัยของพสกนิกรชาวไทย ทั้งการแสดงช้าง กิจกรรมต่างๆ บนเวทีกลาง การแสดงคอนเสิร์ตและงานช้างแฟร์ โดยลดความรื่นเริงและปรับกิจกรรมต่างๆ ให้มีการถวายอาลัยและกิจกรรมเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
