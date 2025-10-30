เรือนจำทั่วประเทศ ร่วมจัดทำริบบิ้นสีดำถวายความอาลัยแจกจ่ายประชาชน

MGR Online - รมว.ยุติธรรม เผย ผู้ต้องราชทัณฑ์ในเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ ร่วมใจจัดทำริบบิ้นสีดำถวายความอาลัย แจกจ่ายให้กับประชาชนในห้วงการไว้ทุกข์
วันนี้ (30 ต.ค.) พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (รมว.ยธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงยุติธรรม มีนโยบายในการจัดทำริบบิ้นสีดำถวายความอาลัย แจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ในห้วงเวลาการไว้ทุกข์ของปวงชนชาวไทยทุกคน โดยความร่วมใจของเจ้าหน้าที่และผู้ต้องราชทัณฑ์ในเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
“กรมราชทัณฑ์ ถือเป็นหน่วยงานที่ได้รับพระเมตตาและน้อมนำแนวพระราชดำริ พระราชปณิธาน และพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงมีพระเมตตาต่อประชากรทุกหมู่เหล่า ไม่เว้นแม้แต่ผู้ที่อยู่หลังกำแพง” รมว.ยุติธรรม กล่าว
ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ติดต่อสอบถามข้อมูลการขอรับริบบิ้นสีดำถวายความอาลัย ได้ ณ บริเวณด้านหน้าเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ