อีสท์ วอเตอร์ รับมอบเกียรติบัตร ESG DNA พัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

นายประจักษ์ อมรกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายกลยุทธ์ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) ผู้นำในการสร้างความมั่นคงของการจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำครบวงจรของประเทศ ด้วยสมาร์ทเทคโนโลยี รับมอบเกียรติบัตรจาก ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในโครงการ "ESG DNA ชุดความรู้ด้านความยั่งยืน สำหรับบุคลากรทุกระดับในองค์กร" ณ หอประชุม ศุกรีย์ แก้วเจริญ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดย ESG DNA เป็นเกียรติบัตรที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) มอบให้กับองค์กรที่เข้าร่วมและบรรลุเป้าหมายตามโครงการ “ESG DNA" เมื่อพนักงานในองค์กรผ่านการอบรมหลักสูตรภาคบังคับได้มากกว่าร้อยละ 70 ภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งบริษัทอีสท์ วอเตอร์ ส่งพนักงานเข้าร่วมเรียนในหลักสูตร E-learning ด้านความยั่งยืน จำนวน 218 คน และผ่านการอบรมร้อยละ 94 ของพนักงานทั้งหมด สูงกว่าเกณฑ์ตามหลักสูตรที่ ตลท. กำหนด แสดงให้เห็นว่า อีสท์ วอเตอร์ให้ความสำคัญกับการปลูกฝังแนวคิดด้านความยั่งยืนอย่างแท้จริง โดยไม่ได้เป็นเพียงนโยบายบนกระดาษ แต่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของ "DNA" ขององค์กร มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรตามแนวทางความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว