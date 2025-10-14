“พาณิชย์” บุกงานมหกรรมหนังสือ ถ่ายทอดความรู้กฎหมายลิขสิทธิ์

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านลิขสิทธิ์ ไปถ่ายทอดความรู้เรื่องลิขสิทธิ์แบบเข้าใจง่าย ให้กับนักเขียน ผู้ประกอบการ สำนักพิมพ์ และประชาชนทั่วไป ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 30 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานลิขสิทธิ์ การคุ้มครอง การป้องกันการละเมิด
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 30 กรมได้ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านลิขสิทธิ์ของกรมไปร่วมถ่ายทอดความรู้เรื่องลิขสิทธิ์แบบเข้าใจง่าย ผ่านการสัมมนาในหัวข้อ “พื้นฐานความรู้ด้านกฎหมายลิขสิทธิ์และประเภทของสัญญาลิขสิทธิ์” ทั้งในแง่ความแตกต่างระหว่างลิขสิทธิ์กับทรัพย์สินอุตสาหกรรม เช่น สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า การเริ่มต้นช่วงเวลาการคุ้มครองผลงานลิขสิทธิ์และอายุความคุ้มครอง ข้อควรระวังในการใช้ผลงานเพื่อให้ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ตลอดจนแนวทางการปกป้องลิขสิทธิ์ของตนเอง เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในอุตสาหกรรมหนังสือไทย สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาธุรกิจหนังสือ และสร้างมูลค่าเพิ่มขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหนังสือของประเทศ
ทั้งนี้ ในการจัดงาน มีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก ทั้งผู้ประกอบการ นักเขียน สำนักพิมพ์ และประชาชนทั่วไป โดยมีการซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ เช่น การคุ้มครองผลงานลิขสิทธิ์ที่เผยแพร่บนช่องทางออนไลน์ การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ การจัดทำคำแปลหนังสือหรือคอนเทนต์จากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยโดยไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นต้น สะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวของผู้คนในแวดวงอุตสาหกรรมหนังสือที่เห็นความสำคัญและโอกาสจากการใช้ประโยชน์งานลิขสิทธิ์มากขึ้น
ปัจจุบันอุตสาหกรรมหนังสือไทยกลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังเกิดการปรับตัวครั้งใหญ่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 จากปัจจัยด้านเทคโนโลยีและการเติบโตของแพลตฟอร์มออนไลน์ ทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวสู่ช่องทางดิจิทัล เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ รวมทั้งกระแสความนิยมและความตื่นตัวในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยผลงานของนักเขียนไทยได้รับความนิยมทั้งในและต่างประเทศ มีการซื้อลิขสิทธิ์ไปแปลเป็นภาษาต่าง ๆ เช่น จีน เกาหลี ญี่ปุ่น อังกฤษ และต่อยอดผลงานหนังสือไปสู่ซีรีส์ ภาพยนตร์ และเกม ก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ในยุคที่การอ่านกลายเป็นทั้งวัฒนธรรมและธุรกิจแห่งอนาคต ส่งผลให้ในปี 2568 มูลค่าตลาดหนังสือไทยขยายตัวทะลุ 20,000 ล้านบาท และยังมีศักยภาพเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทลิขสิทธิ์ ยังมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพราะเป็นกลไกที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลงานทางความคิด และสามารถนำผลงานที่ได้รับความคุ้มครองไปต่อยอดเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงมุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมหนังสือไทยตระหนักรู้ถึงความสำคัญของลิขสิทธิ์ พร้อมเสริมสร้างองค์ความรู้และการบริหารจัดการสิทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาอุตสาหกรรมหนังสือไทยอย่างยั่งยืน
ที่ผ่านมา กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมหนังสือมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ อบรมเชิงปฏิบัติการนักสร้าง “เรื่อง” เจาะลึกกระบวนการสร้างสรรค์งานลิขสิทธิ์ การแบ่งปันเทคนิคและเคล็ดลับการผลิตผลงานเว็บตูนอย่างมืออาชีพ การจัดประกวดบทการ์ตูนออนไลน์ T-Toon Script Contest รวมทั้งการนำผลงานของผู้ชนะเลิศ เรื่อง “เกมล้างกรรม” ไปต่อยอดสร้างรายได้ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการพัฒนาบทเป็นเว็บตูนเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ อาทิ Readawrite , Youtube , Facebook และ Tiktok การต่อยอดเป็นหนังสือนวนิยายเรื่องยาวเปิดตัวในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 29 ตลอดจนการขายลิขสิทธิ์เพื่อนำไปพัฒนาเป็นบทละครซีรีส์ เป็นต้น