“เงือกเนย” ชวนคนไทย สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ใน “มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 30”

จากเจ้าสระ สู่เจ้าหนังสือ “เงือกเนย” เปิดใจ รักการอ่าน! ชวนคนไทย สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ใน “มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 30” ระหว่างวันที่ 9–19 ตุลาคมนี้ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
“เงือกเนย” พุ่งแรงนอกสระ! ร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้คนรักการอ่าน ชวนสัมผัสประสบการณ์ใหม่ อ่านเพลิน ฟังเพราะ ช้อปเพียบ! ในมหกรรมหนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ในธีม “Melody of Books” ที่ผสานโลกแห่งตัวอักษร และเสียงดนตรี เข้าไว้ด้วยกัน อย่างลงตัว พบกองทัพหนังสือมากมายกว่า 2 ล้านเล่ม และหนังสือปกใหม่ให้เลือกช้อปอย่างจุใจ ระหว่างวันที่ 9–19 ตุลาคมนี้ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) เตรียมจัดงาน “มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 30” อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้ธีม “Melody of Books – อ่านหรือยัง ฟังหรือเปล่า” ระหว่างวันที่ 9–19 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00–21.00 น. ณ ฮอลล์ 5–7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
นายณัฐกร วุฒิชัยพรกุล นายกสมาคมฯ กล่าวว่า การจัดงานในปีนี้นับเป็นการยกระดับวงการหนังสือไทยครั้งสำคัญ โดยผสานโลกของการอ่านเข้ากับเสียงดนตรี เปิดมิติใหม่ของการเสพเนื้อหา ทั้งในรูปแบบเล่ม พอดแคสต์ ออดิโอบุ๊ก และสื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัย
“เรามุ่งหวังให้งานในปีนี้เข้าถึงกลุ่มผู้อ่านได้หลากหลายมากขึ้น โดยยังคงคุณค่าการอ่านเป็นแกนกลาง ผสมผสานกับกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เข้าถึงง่าย สนุก และส่งเสริมความคิด พร้อมเปิดโอกาสให้วงการหนังสือไทยเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งในมิติของวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ”
ภายในงานพบกับบูธจำหน่ายหนังสือกว่า 900 บูธ จาก 400 สำนักพิมพ์ชั้นนำ รวมกว่า 2 ล้านเล่ม พร้อมเปิดตัวหนังสือใหม่กว่า 2,000 ปก และกิจกรรมพิเศษกว่า 100 รายการ อาทิ:
•View ’til Touch: นิทรรศการ “อ่านที่ฟังได้ – เพลงที่อ่านออก” ผ่านเทคโนโลยีอินเทอร์แอคทีฟ
•Listening Pods: มุมฟังหนังสือเสียงและพอดแคสต์
•Author’s Salon: เวทีพูดคุยกับนักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณกรรม
•Read for The Blind: นิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการเข้าถึงหนังสือเสียงสำหรับผู้พิการทางสายตา
•การแสดงเจ้าขุนทองและผองเพื่อน: หุ่นมือผสานดนตรีสดและนิทาน
•Little Read Universe: นิทรรศการส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกสำหรับเด็ก
•Book Symposium: เวทีวิชาการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
•นิทรรศการรางวัลชมนาด 2568: วรรณกรรมสตรีจากทั่วอาเซียน
•PUBAT Contest: การประกวดระดับประเทศ 3 รายการ ได้แก่
•การเล่านิทาน
•การแต่งเพลงส่งเสริมการอ่าน
•การแข่งขันโต้วาทีระดับมัธยมศึกษา
•นิทรรศการ 100 ABCD และ Key Visual: พลังงานการออกแบบปกหนังสือไทย
•Pick A Note: กิจกรรมสอยดาวตัวโน้ต ร่วมบริจาคเพื่อส่งเสริมการอ่าน พร้อมลุ้นของรางวัล
อีกหนึ่งไฮไลต์ของงานคือการปรากฏตัวของ “เงือกเนย” กมลชนก ขวัญเมือง นักว่ายน้ำทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ เจ้าของ 2 เหรียญทองในปี 2021 และ 2023 ที่มาร่วมแบ่งปันมุมมองคนรักการอ่าน พร้อมแนะนำหนังสือเล่มโปรด
“ปกติเป็นคนชอบอ่านหนังสืออยู่แล้ว โดยเฉพาะแนวประวัติศาสตร์ทั่วไปค่ะ แต่เล่มที่ชอบที่สุดคือ ‘แพะรับบาป’ ของนักเขียนชื่อ ‘ฟาโรห์’ ซึ่งเป็นแนวสืบสวนสอบสวนที่อ่านสนุก ชวนติดตาม และเข้าใจง่าย เหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยค่ะ”
“รู้สึกดีใจมากที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของงานหนังสือปีนี้ เพราะนอกจากจะได้เจอหนังสือเล่มใหม่ๆ ที่หายากแล้ว ยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองกับคนที่รักการอ่านเหมือนกัน อยากเชิญชวนทุกคนให้มาร่วมงานกันเยอะๆ ค่ะ หนังสือบางเล่มเราอาจหาอ่านออนไลน์ไม่ได้ แต่ที่นี่มีให้เลือกครบ และได้สัมผัสหนังสือเล่มจริงอีกด้วย”
เตรียมปักหมุดรอได้ในงาน“มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 30” ระหว่างวันที่ 9–19 ตุลาคม 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: Thai Book Fair