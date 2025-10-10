งานมหกรรมหนังสือฯ เปิดแค่ 2 วัน คนแห่ร่วมงานล้นหลาม บรรยากาศสุดคึกคัก

เปิดฉากยิ่งใหญ่สมการรอคอย! “งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 30 Book Expo Thailand 2025” คึกคักตั้งแต่วันแรก ยอดคนเข้างานล้นหลาม โดยเฉพาะโซนสื่อการเรียนรู้ปฐมวัย ที่มาแรงที่สุดแห่งปี หนังสือแนว Active Learning และ นิทานภาพประกอบเสียงเพลง ได้รับความสนใจแน่นขนัด ต่อยอดแนวคิดจากเวทีสัมมนา “ชีวิตเปลี่ยน แค่รู้ ABC สะกดคำได้อ่านออกเป็น” ที่สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กไทยรักการอ่านและมั่นใจในการใช้ภาษาต่างประเทศ
สุดสัปดาห์นี้ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ฮอลล์ 5–7 เต็มไปด้วยกิจกรรมสำหรับนักอ่านทุกเพศทุกวัย โซนหนังสือเด็กยังคงฮอตต่อเนื่อง นิทานก่อนนอนและหนังสือภาพประกอบเสียงตอบโจทย์ครอบครัวรุ่นใหม่วัย 25–45 ปี ภายใต้คอนเซปต์ Melody of Books ที่ใช้พลังเสียงและภาพกระตุ้นจินตนาการ ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านตั้งแต่วัยเยาว์ หนังสือส่วนใหญ่เป็นนิทานนำเข้าภาษาอังกฤษ ราคาเริ่มต้นเพียง 100–500 บาท
ศูนย์หนังสือนันท์–นาถ ชวนร่วมกิจกรรมอ่านบทกลอนพร้อมลุ้นของรางวัลพิเศษ ส่วน นานมีบุ๊คส์ ส่ง “นักสืบหน้าก้น The Series” วรรณกรรมขายดีสำหรับวัย 8–15 ปี และขน “Pocket Potter” รวม 3 ตัวละครในตำนาน แฮรี่ รอน และเฮอร์ไมโอนี่ ให้แฟนๆ ได้สะสมกันอีกครั้ง
ไฮไลต์ห้ามพลาด! กิจกรรมเช็กอินรับ PASSPORT ลุ้นสะสมตราแลกของรางวัลสุดพิเศษทุกวัน และ กิจกรรมสอยดาวตัวโน๊ต จาก มูลนิธิหนึ่งอ่านล้านตื่น โดย สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) เพียง 99 บาทก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่ Tablet กลับบ้าน!
เชิญชวนทุกคน มาสัมผัสบรรยากาศ งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 30 มีหนังสือดี น่าอ่านให้เลือกซื้อมากกว่า 2 ล้านเล่ม โปรโมชั่นเด็ด โดนใจ สายช้อป ตั้งแต่วันนี้ – 19 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00–21.00 น. ณ ฮอลล์ 5–7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
