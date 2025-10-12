วันหยุดยาว! ห้ามพลาด งานมหกรรมหนังสือฯ ทะลุหลักแสนต่อวัน ยอดขายพุ่งกระฉูด

วันหยุดยาว! ห้ามพลาด งานมหกรรมหนังสือฯ คนแห่ร่วมงานแน่นขนัด ทะลุหลักแสนต่อวัน ยอดขายพุ่งกระฉูด! ทุกสำนักพิมพ์พร้อมใจจัดเต็มโปรโมชั่นสุดยิ่งใหญ่แห่งปี พลาดไม่ได้ ตั้งแต่วันนี้ - 19 ต.ค. ที่ศูนย์ฯ สิริกิติ์
ปรากฏการณ์นักอ่านกลับมาอีกครั้ง วันหยุดยาวสุดคึกคัก ในงาน “มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 30” (Book Expo Thailand 2025) ภายใต้แนวคิด “Melody of Books – อ่านหรือยัง ฟังหรือเปล่า” ที่จุดกระแสการอ่าน สุดปัง! ตลอดช่วงวันหยุดยาว 3 วัน ผู้คนหลั่งไหลเข้าชมงานแน่นศูนย์สิริกิติ์ทุกฮอลล์ เชื่อมั่นผู้เข้าชมทะลุกว่าหลักแสนต่อวัน ขณะที่เพียง 4 วันแรก ยอดขายรวมก็พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ บรรยากาศเต็มไปด้วยสีสัน ความคึกคัก และพลังแห่งการอ่านที่ไม่เคยแผ่ว
โปรโมชั่นเด็ดจัดเต็มทั่วงาน เดินงานนี้ไม่มีคำว่า “แบกกลับบ้าน” ภายในงานปีนี้เรียกได้ว่าเป็น “สวรรค์ของนักอ่าน” ตัวจริง กับโปรโมชั่นสุดคุ้มจากทุกสำนักพิมพ์และร้านหนังสือยักษ์ใหญ่
• โปรบุฟเฟต์ 3 เล่ม 200 บาท, Shock Price 99 บาท หรือเริ่มต้นเพียง เล่มละ 50 บาท
• B2S (บูธ J49) จัดโปรแรง Clearance Sale เริ่มต้น 20 บาท พร้อม ลด 15% และพิเศษสุด! เมื่อซื้อครบ 4 เล่มขึ้นไปลด 20%
สำหรับสมาชิก The 1 รับสิทธิ์ คะแนน X10 เมื่อซื้อครบ 500 บาท
พร้อมทางเลือกสบายกระเป๋า ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน
• สายขนกลับไม่ต้องกังวล เพราะ ไปรษณีย์ไทย (บูธ A46 Hall 5) จัดบริการส่งตรงถึงบ้าน EMS เหมาเต็มกล่อง เริ่มต้นเพียง 50 บาท
รวมถึงหลายบูธยังมีโปร “ส่งฟรี” ตามเงื่อนไขพิเศษภายในงาน
งานเดียวในประเทศไทยที่รวมพลังของทุกสำนักพิมพ์ไว้ครบถ้วน กับหนังสือดีมีคุณค่ากว่า 2 ล้านเล่ม หนังสือปกใหม่กว่า 2,000 ปก กว่า 900 บูธ คาดตลอด 11 วันของการจัดงานจะมีผู้เข้าชมกว่า 1.3 ล้านคน
นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย นิทรรศการ อบรม และเวทีเสวนากว่า 100 รายการ ครอบคลุมทุกมิติของวงการหนังสือ ตั้งแต่การผลิต การตลาด ไปจนถึงเทคโนโลยีการอ่านยุคใหม่ โดยทาง สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านหนังสือ, และ คณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ สร้างความคึกคักได้เป็นอย่างดี
อีกหนึ่งไฮไลต์ที่ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม คือกิจกรรม “หนังสือโปรดโดนใจคนดัง” โดย Rakuten KOBO ผู้นำแพลตฟอร์มอีบุ๊กระดับโลก ที่รวบรวมหนังสือกว่า 8 ล้านเล่มบนแพลตฟอร์มออนไลน์ พร้อมชวนคนรักการอ่านร่วมฟังแรงบันดาลใจจากแขกรับเชิญคนดัง ได้แก่
• คุณเอิ๊ต ภัทรวี ศรีสันติสุข นักร้องนักแต่งเพลงมากความสามารถ
• คุณหมอตังค์ นายแพทย์มรรคพร ขัตติยะทองคำ จากสำนักพิมพ์ชันสูตร
• คุณจักรกฤต โยมพยอม แห่งสำนักพิมพ์อะโวคาโด บุ๊กส์
ร่วมถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากหนังสือเล่มโปรด แบ่งปันพลังแห่งความรู้และการอ่านสู่ผู้อ่านในยุคดิจิทัล
6 โซนหนังสือขายดี ที่ต้องแวะทุกโซน
ในปีนี้ รวมสุดยอดหนังสือจากทุกหมวดหมู่ โดยแบ่งออกเป็น 6 โซนหลัก ได้แก่
1. หนังสือแนว How-to ยอดขายสูงสุดอันดับ 1
2. นิยายและวรรณกรรมแปล
3. นิยายวาย (Boy’s Love)
4. หนังสือเด็กและสื่อพัฒนาการเรียนรู้ปฐมวัย
5. โซนรวมโปรโมชั่น ของสะสม ของแถม และของที่ระลึกเฉพาะในงาน
6. โซน NON BOOK และบอร์ดเกม
ยิ่งใหญ่ สมศักดิ์ศรี “แห่งพลังการอ่าน” กับงาน “มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 30” ไม่เพียงเป็นงานขายหนังสือ แต่คือพื้นที่ครบถ้วนทั้งความรู้ ความสนุก และแรงบันดาลใจ ที่เปิดโลกการเรียนรู้และสร้างสังคมแห่งการอ่านอย่างยั่งยืน เป็นการรวมพลังของนักเขียน นักอ่าน และผู้ผลิตหนังสือทั่วประเทศไว้อย่างครบครัน
ห้ามพลาด! เชิญมาร่วมสัมผัสประสบการณ์การอ่านรูปแบบใหม่ “พลังแห่งตัวอักษรและเสียงดนตรี”
ในงาน Book Expo Thailand 2025: Melody of Books – อ่านหรือยัง ฟังหรือเปล่า ตั้งแต่วันนี้ – 19 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00 – 21.00 น.
ณ ฮอลล์ 5–7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Thai Book Fair