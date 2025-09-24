กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดให้บริการระบบฐานข้อมูลเพลง ตัวแทนเก็บลิขสิทธิ์

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ดีเดย์ 24 ก.ย.68 เปิดให้บริการระบบฐานข้อมูลเพลง และระบบฐานตัวแทนจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์และดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ ประชาชนและผู้ประกอบการ สามารถตรวจสอบเพลงที่แจ้งจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ ลดภาระค่าลิขสิทธิ์ซ้ำซ้อน ลดปัญหาการละเมิด และการแอบอ้างจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ เผยมีเพลงไทยกว่า 2.5 แสนเพลง เพลงสากลกว่า 19 ล้านเพลง ย้ำหากถูกตัวแทนลิขสิทธิ์บุกจับ สามารถสแกนบนบัตรว่าเป็นตัวแทนถูกต้องหรือไม่
น.ส.นุสรา กาญจนกูล อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมได้เปิดให้บริการระบบฐานข้อมูลเพลง และระบบฐานตัวแทนจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์และดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ บนเว็นไซต์ของกรม www.ipthailand.go.th ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย.2568 เป็นต้นไป เพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการสิทธิในงานลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัล และอำนวยความสะดวกให้ประชาชน ผู้ประกอบการในแวดวงธุรกิจการค้าและการบริการ สามารถเข้าถึงข้อมูลลิขสิทธิ์เพลงและการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์อย่างเป็นธรรม
สำหรับระบบดังกล่าว ประชาชน และผู้ประกอบการ เช่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ภัตตาคาร และโรงแรม เป็นต้น สามารถค้นหาเพลงที่แจ้งจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ไว้กับกรม ซึ่งจะช่วยสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการที่ใช้งานลิขสิทธิ์ ลดภาระค่าใช้จ่ายค่าลิขสิทธิ์เพลงซ้ำซ้อน และลดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์เพลง รวมทั้งการแอบอ้างจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
โดยกรมได้รวบรวมข้อมูลเพลงทั้งเพลงไทยกว่า 250,000 เพลง และเพลงสากลกว่า 19 ล้านเพลง ลงในระบบฐานข้อมูลเพลง เพื่อให้ประชาชนค้นหาเพลงที่ได้แจ้งจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์สำหรับการนำไปใช้ในทางการค้า และรวบรวมรายการข้อมูลขององค์กรที่ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงให้จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนข้อมูลอัตราค่าลิขสิทธิ์ที่จัดเก็บ ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจและประชาชนที่ต้องการจะใช้งานเพลง สามารถเข้าถึงข้อมูลเพลงได้สะดวกผ่านระบบออนไลน์ ทำให้ขออนุญาตใช้งานเพลงได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและลดความเสี่ยงต่อการถูกจับกุมดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์
น.ส.นุสรากล่าวว่า ระบบฐานข้อมูลตัวแทนจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์และดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นระบบที่ช่วยให้ประชาชนและผู้ประกอบการใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เข้าไปเสนอขายเพลงหรือจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ หรือดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลตัวแทนดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ว่าเป็นตัวแทนจากเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องตามฎหมายหรือไม่ และได้รับมอบอำนาจให้ดูแลผลงานลิขสิทธิ์ประเภทใดบ้าง มีระยะเวลาการมอบอำนาจในการดูแลงานอันมีลิขสิทธิ์แค่ไหน อย่างไร รวมทั้งเป็นตัวแทนที่ได้แจ้งข้อมูลไว้กับกรมหรือไม่
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสแกน QR Code บนบัตรตัวแทนที่กรมออกบัตรให้ในรูปแบบดิจิทัล โดยระบบดังกล่าวจะประมวลผลแจ้งรายละเอียดข้อมูลของตัวแทนในทันที