เคทีซีเอาใจคนรักการอ่านจัดสิทธิพิเศษร่วมสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ

นายณัฐกร วุฒิชัยพรกุล นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) กล่าวว่า การจัดงานในปีนี้นับเป็นการยกระดับวงการหนังสือไทยครั้งสำคัญ โดยผสานโลกของการอ่านเข้ากับเสียงดนตรี เปิดมิติใหม่ของการเสพเนื้อหา ทั้งในรูปแบบเล่ม พอดแคสต์ ออดิโอบุ๊ก และสื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัย เรามุ่งหวังให้งานในปีนี้เข้าถึงกลุ่มผู้อ่านได้หลากหลายมากขึ้น โดยยังคงคุณค่าการอ่านเป็นแกนกลาง ผสมผสานกับกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เข้าถึงง่าย สนุก และส่งเสริมความคิด พร้อมเปิดโอกาสให้วงการหนังสือไทยเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งในมิติของวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ภายในงานพบกับบูธจำหน่ายหนังสือกว่า 900 บูธ จาก 400 สำนักพิมพ์ชั้นนำ รวมกว่า 2 ล้านเล่ม พร้อมเปิดตัวหนังสือใหม่กว่า 2,000 ปก และกิจกรรมพิเศษกว่า 100 รายการ โดยงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 30 นี้ จัดขึ้น ณ ฮอลล์ 5-7 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 9 ตุลาคม 2568 - 19 ตุลาคม 2568
นางสาวสิรีรัตน์ คอวนิช ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการตลาดบัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)(KTC)กล่าวว่า เคทีซีเชื่อว่าการอ่านยังคงเป็นหนึ่งในงานอดิเรกที่ช่วยเติมเต็มชีวิตและฮีลใจคนไทย แม้โลกดิจิทัลจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น แต่งานหนังสือยังคงเป็นพื้นที่พบปะและเป็นที่รอคอยของนักอ่าน สะท้อนให้เห็นว่า “การอ่าน” ยังคงเป็นกิจกรรมสำคัญที่ช่วยให้คนในยุคดิจิทัลหลีกหนีจากความวุ่นวายได้ นอกจากนี้ การอ่านยังเป็นรูปแบบหนึ่งของการใช้จ่ายเชิงอารมณ์ หรือ Emotional Spending ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในสังคมไทย
ดังนั้น เคทีซีในฐานะองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เข้าใจ อินไซต์ผู้บริโภค เห็นความสำคัญและได้ร่วมสนับสนุนงานมหกรรมหนังสือระดับชาติอย่างต่อเนื่อง สำหรับงาน ครั้งที่ 30 นี้ เคทีซีมอบสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต เพื่อส่งเสริมไลฟ์สไตล์ที่มีคุณค่าและสนับสนุนความสุขจากการอ่าน ดังนี้ รับเครดิตเงินคืน 18% เมื่อใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ายอดใช้จ่าย / เซลส์สลิป ในการแลกรับ โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ktc.promo/book-expo หรือ SMS พิมพ์ BCB เว้นวรรค หมายเลขบัตรฯ 16 หลัก #ยอดใช้จ่าย ส่งไปที่ 061 384 5000 บริการผ่อน 0.69% ต่อเดือน นาน 3 เดือน 6 เดือน หรือ 10 เดือน ผ่าน KTC PHONE 02 123 5000 เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ภายในงานรวม 3,000 บาทขึ้นไป รับเพิ่มกระเป๋า Books Are Everywhere มูลค่า 499 บาท 1 ใบ เมื่อซื้อหนังสือครบ 1,200 บาท เฉพาะที่บูธร้านนายอินทร์