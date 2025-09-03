ชาวนาโอด ราคาข้าวเปลือกต่ำสุดรอบ 20 ปี เกี่ยวสดเหลือตันละ 3,500 บาท

ชาวนาโอด ราคาข้าวเปลือกตกต่ำสุดในรอบ 20 ปี ข้าวเกี่ยวสดเหลือตันละ 3,500 บาท ข้าวแห้ง 5,500-6,000 บาท ส่วนต้นทุนอยู่ที่ 6,000 บาท ยังไงก็ขาดทุน วอนรัฐบาลใหม่ดูแลปัญหาให้ชาวนาและพืชเกษตรอื่น ๆ ด้วย เหตุราคาตกหมดทุกตัว ยันไร่ละพัน ไม่ขอแน่ หากมีข้าวพันธุ์ดี ผลผลิตต่อไร่สูงให้ “จตุพร” เผยแม้เป็นรัฐบาลรักษาการ ยังดูแลเกษตรกรได้ เพราะมาตรการอนุมัติไว้หมดแล้ว
นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ ราคาข้าวเปลือกนาปรังตกต่ำอย่างหนัก และน่าจะต่ำสุดในรอบ 20 ปี โดยเหลือเพียงตันละประมาณ 3,500 บาทสำหรับข้าวเกี่ยวสด เพราะชาวนาต้องเร่งเกี่ยวข้าวหนีน้ำท่วม และไม่มีสถานที่ตากข้าวให้แห้ง เนื่องจากช่วงนี้ฝนตกหนัก และเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ ถ้าไม่เร่งเก็บเกี่ยว ข้าวจะเสียหายจากการจมน้ำได้ ส่วนข้าวแห้งไม่เกิน 25% ราคาอยู่ที่ตันละ 5,500-6,000 บาทเท่านั้น ขณะที่ต้นทุนการผลิตอยู่ที่ตันละกว่า 6,000 บาท ทำให้ชาวนาปลูกข้าว ขายข้าวแล้วขาดทุน
“ชาวนาหวังจะขายข้าวแห้งได้ไม่ต่ำกว่าตันละ 8,000 บาท แค่นี้ก็พอใจแล้ว แต่คิดว่า ไม่น่าเป็นไปได้ เพราะแม้ช่วงที่ผ่านมา มีรัฐบาลก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาราคาตกต่ำให้ได้ แล้วยิ่งไม่มีรัฐบาลตัวจริง มีแต่รัฐบาลรักษาการ น่าจะไม่มีใครสนใจแก้ปัญหาให้ชาวนา และเกษตรกรกลุ่มอื่น ๆ แน่นอน และขณะนี้ ราคาสินค้าเกษตรสำคัญแทบจะทุกตัว ราคาตกลงมาก เช่น ข้าวโพด มันสำปะหลัง”นายปราโมทย์กล่าว
สำหรับโครงการช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทสำหรับช่วยเหลือชาวนา ทั้งนาปรังปี 2568 และนาปี 2568/69 ขณะนี้ ชาวนาทยอยได้รับเงินแล้ว แต่หากรัฐบาลใหม่ หรือรัฐบาลใดก็ตาม สามารถลดต้นทุนให้ชาวนา มีพันธุ์ข้าวที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด และให้ผลผลิตต่อไร่สูง ชาวนาก็จะไม่ขอให้รัฐบาลช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทอีกแล้ว เพราะที่ผ่านมา ชาวนาขอให้ช่วยไร่ละ 1,000 บาททุกปี ก็อายเป็นเหมือนกัน มีแต่คนถามว่าชาวนาไม่ทำอะไรเลย ดีแต่เรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือ แต่ถ้ารัฐบาลมีพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูงเป็น 1,000 กิโลกรัม (กก.) ต่อไร่ ไม่ใช่ต่ำแค่ 400 กก.ต่อไร่เหมือนทุกวันนี้ มาแจกจ่ายให้ชาวนาปลูก และลดต้นทุนการผลิตให้ เราก็ขายได้ราคาดี และไม่เรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือหรอก
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การดูแลเกษตรกร ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง แม้จะเป็นรัฐบาลรักษาการ เพราะโครงการช่วยเหลือต่าง ๆ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไปแล้ว ทั้งโครงการไร่ละ 1,000 บาท สำหรับข้าวนาปรังปี 2568 และข้าวนาปี 2568/69 รวมถึงโครงการอื่น ๆ ที่ช่วยรักษาเสถียรภาพราคาข้าว และยังมีข้าราชการ ที่คอยขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ได้เหมือนเดิม