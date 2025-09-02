ชาวนาโคราชเตรียมเฮ! ธ.ก.ส.จ่อโอนเงินไร่ละพันข้าวนาปีรอบแรก 3 ก.ย.นี้ รวมกว่า 337 ล้าน จากทั้งหมด 2,100 ล้าน

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- ชาวนาโคราชเตรียมเฮ ธ.ก.ส.เตรียมโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ไร่ละพันรอบแรก 3 ก.ย.นี้ 38,897 ราย เป็นเงินกว่า 337 ล้าน หลังจากเริ่มโอนช่วยเหลือข้าวนาปรังรอบแรกไปแล้ว 1 ก.ย.ที่ผ่านมา 13,000 ราย กว่า 100 ล้าน เผยโคราชมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวลงทะเบียนรับสิทธิช่วยเหลือ ไร่ละ 1,000 บาท ประมาณ 240,000 ราย รวมเป็นเงินกว่า 2,1000 ล้าน
วันนี้ ( 2 ก.ย.68) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า กรณี ที่ประขุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติงบประมาณช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2568 ด้วยวงเงินรวมกว่า 45,204 ล้านบาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากราคาข้าวตกต่ำ ซึ่งโครงการนี้มุ่งสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังและนาปี ด้วยอัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 10 ไร่ต่อครัวเรือน หรือ 10,000 บาท ครอบคลุมเกษตรกรกว่า 4.61 ล้านครัวเรือน โดยมีเป้าหมายลดต้นทุนการผลิตและส่งเสริมการปรับโครงสร้างการเกษตรให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด โดย ธ.ก.ส.มีกำหนดโอนเงินให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนไว้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 เป็นต้นไป แต่ปรากฏว่า เมื่อวานนี้ (1 ก.ย.68) มีเกษตรกรหลายรายที่ยังไม่ได้รับเงินโอนเข้าบัญชี จึงสร้างความผิดหวังเป็นอย่างมาก นั้น
ล่าสุดวันนี้ นายจักรภพ ศรีสุวรนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ 1,000 บาท เพื่อลดต้นทุนการผลิตและส่งเสริมการปรับโครงสร้างการเกษตรให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด จังหวัดนครราชสีมาได้เริ่มโอนเงินช่วยเหลือข้าวนาปรังรอบแรกไปแล้ว เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2568 มีผู้ได้รับสิทธิประมาณ 13,000 ราย เป็นเงินรวมกว่า 100 ล้านบาท ส่วนข้าวนาปี รอบแรกจะทำการโอนในวันที่ 3 กันยายน 2568 สำหรับพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีเกษตรกรได้รับสิทธิ์ 38,897 ราย คิดเป็นเงิน 337 ล้านบาท
ตนยืนยันว่าเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวและผ่านการประชาคมแล้ว จะได้รับเงินชดเชยครบถ้วนทุกราย สำหรับรายที่มีปัญหาเรื่องบัญชี เช่น บัญชีถูกปิด สามารถไปติดต่อแก้ไขได้ และจะมีการโอนเงินให้หลังจากตรวจสอบแล้ว
ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา ธ.ก.ส.ได้โอนเงินในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาให้เกษตรกร ประมาณ 240,000 ราย คิดเป็นเงินประมาณ 2,057 ล้านบาท และในปีนี้คาดว่า จะมีจำนวนเกษตรกรที่ได้รับเงินชดเชยใกล้เคียงกับปีที่แล้ว คือประมาณ 240,000 ราย เป็นเงินรวมกว่า 2,100 ล้านบาท
นอกจากโครงการนี้แล้ว ครม. ยังได้อนุมัติโครงการช่วยเหลืออื่นๆ อีก ได้แก่ โครงการชะลอการขายข้าว และโครงการรวบรวมข้าวผ่านสถาบันเกษตรกร สำหรับการโอนเงินในรอบถัดไป ทาง ธ.ก.ส.จะรอข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตรและจะเร่งโอนเงินให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ นายจักรภพ กล่าวในตอนท้าย