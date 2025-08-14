ข่าวดีชาวนา! นบข.เคาะแล้ว แจกเงินช่วยข้าวนาปี-นาปรัง ไร่ละ 1,000 บาท สูงสุด 10 ไร่

วันนี้(14 ส.ค.)นายเอกภาพ พลซื่อ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งข่าวดีชาวนา โดยผลประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ครั้งที่ 3/2568 ที่มีนายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ด้านการผลิต ที่มีนายอรรถกร เป็นประธาน เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง ปี 2568 ไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 10 ไร่ หรือไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากต้นทุนการผลิตข้าวสูง และราคาข้าวตกต่ำ และมอบหมายให้กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ ธ.ก.ส. จัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ขอยกเว้นมติ ครม. เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ด้วย และดำเนินโครงการต่อไป ปัจจุบันมีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง ปี 2568 (ณ วันที่ 31 ก.ค. 68) ประมาณ 854,142 ครัวเรือน พื้นที่ปลูก ประมาณ 11.85 ล้านไร่ โดยประมาณการงบประมาณจากข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และประมาณการเพิ่มเติมพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรังภาคใต้ ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร วงเงินประมาณ 7,287.24 ล้านบาท ซึ่งกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำข้อคิดเห็น เหตุผลความจำเป็น นำเสนอในที่ประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาหารืออย่างรอบคอบและใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับเกษตรกรให้มากที่สุด
2. เห็นชอบทบทวนและปรับเปลี่ยนจาก โครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ ปีการผลิต 2568/69 (จ่ายไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 10 ไร่ วงเงิน 37,935.36 ล้านบาท) ตามมติ นบข. เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2568 เป็น “โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรปลูกข้าว ปีการผลิต 2568/69” และจ่ายในอัตราไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 10 ไร่ พร้อมมอบหมายกรมการข้าว และ ธ.ก.ส. ร่วมจัดทำโครงการดังกล่าว พร้อมของดเว้นการดำเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกร ในการช่วยลดภาระ ต้นทุนการผลิต และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และเพื่อจูงใจให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ต้องการของตลาด โดยมีการเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลก และเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความมั่นคงในอาชีพของ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
3. เห็นชอบการจัดสรรโควตาการส่งออกข้าวอินทรีย์ไปยังสหภาพยุโรป ของโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร (กรมการข้าว) สำหรับปี 2569 – 2571 เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนผู้ประกอบการส่งออกข้าวอินทรีย์ไปยังสหภาพยุโรป พร้อมมอบหมายกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ พิจารณาจัดสรรโควตาการส่งข้าวไปสหภาพยุโรป ปริมาณ 1,700 ตัน/ปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด และรายงานผลการดำเนินงานให้ทราบต่อไป
4. เห็นชอบปรับปรุงรายละเอียดโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปี 2568 และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำรายละเอียดเอกสารประกอบการเสนอโครงการฯ ต่อ ครม. เพื่อพิจารณาต่อไป