“ภาคภูมิ“ เผยยังไม่มีโรงงานเปิดรับซื้อข้าวโพดจริงตามกระทรวงพาณิชย์ประกาศ ย้ำเกษตรกรต้องได้รับเงินโดยตรงสูงขึ้น

“ภาคภูมิ“ เผยไม่มีโรงงานเปิดรับซื้อข้าวโพดจริงตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ย้ำเกษตรกรต้องได้รับเงินโดยตรงสูงขึ้น และมีความเป็นธรรม
วันนี้ (27 ส.ค.) เวลา 10.30 น.นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข สส.ตาก พรรคกล้าธรรม(กธ.)กล่าวถึงปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดทั่วประเทศ ที่ราคาผลผลิตตกต่ำอย่างหนัก แม้กระทรวงพาณิชย์จะประกาศกำหนดให้โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ความชื้น 14.5% ในราคาไม่ต่ำกว่า 9.80 บาทต่อกิโลกรัม แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีโรงงานใดเปิดรับซื้อจริง ขณะเดียวกันบางแห่งกลับปิดรับซื้อ ทำให้พ่อค้าคนกลางไม่สามารถนำผลผลิตไปขายได้ตามราคา ส่งผลให้ราคาถูกกดลงต่อเนื่อง
โดยราคาข้าวโพดฝักในพื้นที่ จ.ตาก ล่าสุดอยู่เพียง 3.50–3.80 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งสะท้อนว่าการกำหนดราคาปลายทางไม่ได้ช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรง กลับสร้างความคาดหวังที่ไม่เป็นจริง และก่อให้เกิดความไม่พอใจในหมู่เกษตรกร กระทรวงพาณิชย์ต้องแก้ปัญหาให้ถูกจุด เร่งรัดพาณิชย์จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบราคา ณ ไซโลและจุดรับซื้อจริง เพื่อดูว่ามีการรับซื้อในราคาที่เป็นธรรมหรือไม่
นายภาคภูมิ กล่าวต่อว่า เมื่อวันที่ 22 ส.ค.ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยนายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้หารือร่วมกับโรงงานอาหารสัตว์ทั่วประเทศ และมีการตกลงว่าจะรับซื้อในราคาที่เป็นธรรมราว 9 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งไม่ว่ามาตรการจะออกมาจากฝั่งใด สิ่งสำคัญที่สุดคือเกษตรกรต้องได้ประโยชน์สูงสุด โดยราคาขายจริงของเกษตรกรกับราคาปลายทางต้องมีช่องว่างน้อยที่สุด ไม่ใช่ปล่อยให้กำไรไปตกอยู่กับพ่อค้าคนกลาง ขณะที่เกษตรกรต้องเป็นฝ่ายเสียหาย
นอกจากนี้ นายภาคภูมิ ยังเรียกร้องให้กระทรวงอุตสาหกรรม เร่งรัดโครงการช่วยเหลือชาวไร่อ้อย โดยเฉพาะมาตรการสนับสนุนการเก็บเกี่ยวอ้อยสด เพื่อลดผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 ซึ่งจนถึงขณะนี้ชาวไร่อ้อยในพื้นที่ จ.ตาก และ จ.นครสวรรค์ ยังไม่ได้รับการเยียวยา จึงขอให้รัฐบาลเร่งดำเนินการโดยเร็ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม