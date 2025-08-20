พาณิชย์แก้ปัญหาข้าวโพดราคาตก กำชับ รง.รับซื้อผลผลิตใน ปท.ก่อน

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับตัวแทนสมาคมการค้าพืชไร่ สมาคมการค้าและผลิตพืชไร่ และชาวไร่ข้าวโพด จ.เพชรบูรณ์ ว่า ได้รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากกรณีราคาข้าวโพดตกต่ำ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาปากท้องของเกษตรกรอย่างเร่งด่วน โดยได้หารือกับโรงงานผู้ผลิตอาหารสัตว์แล้ว และยืนยันว่าภายในวันที่ 22 สิงหาคมนี้ จะมีการเปิดรับซื้อข้าวโพดในทุกโรงงาน ตามราคาที่กำหนดไว้ ที่ 9.80 บาท/กิโลกรัม ตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ปลูกข้าวโพด และผู้รวบรวม
สิ่งสำคัญที่สุด คือ ผลผลิตในประเทศต้องได้รับการรับซื้อให้หมดก่อน ถึงจะพิจารณาการนำเข้าจากต่างประเทศ นี่คือหัวใจของมาตรการ ซึ่งรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้เกษตรกรเดือดร้อนแน่นอน พร้อมทั้งมีมาตรการธงเขียว ช่วยลดต้นทุนการผลิต เพื่อลดภาระให้เกษตรกรอีกทางด้วย" รมว.พาณิชย์ กล่าว
พร้อมกันนี้ นายจตุพร ได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และอธิบดีกรมการค้าภายใน ลงพื้นที่ตรวจสอบการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้ทุกโรงงานปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
ด้านตัวแทนชาวไร่ข้าวโพด จ.เพชรบูรณ์ กล่าวว่า ปีนี้ราคาข้าวโพดตกต่ำกว่าทุกปีที่ผ่านมา ทำให้เกษตรกรประสบภาวะขาดทุนหนัก โดยปัจจุบันข้าวโพดที่มีความชื้น 30% ราคาอยู่ที่ประมาณ 5 บาท/กิโลกรัม ขณะที่ต้นทุนการผลิตสูงถึงไร่ละกว่า 6,600 บาท จึงอยากให้รัฐบาลช่วยเร่งแก้ไขปัญห
ตัวแทนเกษตรกร กล่าวด้วยว่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ถือเป็นเมืองหลวงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ผลผลิตเพิ่งออกสู่ตลาดเพียง 20% แต่ราคาก็ร่วงลงมาแล้ว หากไม่เร่งแก้ไข เกษตรกรคงอยู่ไม่ได้ การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ออกมารับประกันว่าจะซื้อในประเทศก่อนนำเข้า ถือเป็นความหวังสำคัญที่จะช่วยให้พวกเรามีรายได้ และอยู่รอดต่อไป