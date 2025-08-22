“อรรถกร” เคาะมาตรการด่วน ดึงสหกรณ์ - รง.อาหารสัตว์รับซื้อข้าวโพดโล 9 บ. ช่วยเกษตรกรฝ่าวิกฤต

รมว.เกษตรฯ ไม่ปล่อยชาวไร่เดียวดาย ! ประกาศมาตรการเร่งด่วน ดึง สหกรณ์ - โรงงานอาหารสัตว์ รับซื้อข้าวโพด 9 บาทต่อกิโล ช่วยเกษตรกรฝ่าวิกฤต
เมื่อวันที่ (22 ส.ค.) เวลา 13.20 น.นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตนได้หารือร่วมกับผู้ประกอบการอาหารสัตว์ นำโดย นายชยานนท์ กฤตยาเชวง อุปนายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย สมาคมผู้ประกอบกิจการอาหารสัตว์ (PIA) รวมถึงผู้แทนจากอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ พร้อมด้วย นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาราคาข้าวโพดตกต่ำ และสร้างความมั่นใจให้แก่เกษตรกร
“กระทรวงเกษตรฯ และสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยมีจุดยืนร่วมกันคือ การดูแลพี่น้องเกษตรกรตั้งแต่ต้นน้ำโดยผลการหารือ สมาคมฯ ยืนยันพร้อมเปิดโรงงานรับซื้อข้าวโพดในราคา 9 บาทต่อกิโลกรัม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าเกษตรกรจะมีที่รองรับผลผลิตแน่นอน”นายอรรถกร กล่าว
นายอรรถกร กล่าวอีกว่า ในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์คัดเลือกสหกรณ์ที่มีศักยภาพในพื้นที่ปลูกข้าวโพดเข้ามามีบทบาทในการรับซื้อ พร้อมทั้งประสานงานกับสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยเพื่อร่วมกันดูแลราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ยังจะทำหน้าที่เป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียน หากมีกรณีพ่อค้าคนกลางกดราคา โดยจะประสานโรงงานรับซื้อให้พิจารณาดำเนินการอย่างเป็นธรรม
“มาตรการนี้ถือเป็นการแก้ปัญหาเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร และผมขอขอบคุณสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยที่ให้ความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรฯ มาโดยตลอด”
ด้านนายชยานนท์ กฤตยาเชวง อุปนายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ย้ำว่า สมาคมฯ พร้อมเดินหน้าให้ความช่วยเหลือและปกป้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดตามที่ได้ให้คำมั่นกับรัฐบาล โดยการรับซื้อจะดำเนินการตามนโยบายของภาครัฐอย่างเคร่งครัด