“จตุพร”แก้ปัญหาข้าวโพดราคาตก สั่งโรงงานอาหารสัตว์ซื้อกิโลละ 9.80 บาท

“จตุพร”สั่งโรงงานอาหารสัตว์ ซื้อข้าวโพดกิโลกรัมละ 9.80 บาท เริ่ม 22 ส.ค.นี้ และต้องซื้อในประเทศให้หมดก่อนที่จะมีการนำเข้า เพื่อดูแลราคาให้กับเกษตรกร พร้อมสั่งลงพื้นที่ตรวจสอบ หากพบโรงงานใดไม่ปฏิบัติตาม จัดการทันที ด้านเกษตรกรขอบคุณที่ช่วย
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อช่วงเย็นวันที่ 19 ส.ค.2568 ได้ร่วมหารือกับ สส.จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ (เขต 5) นายวรโชติ สุคนธ์ขจร (เขต 4) นายบุญชัย กิตติธาราทรัพย์ (เขต 3) พรรคพลังประชารัฐ และตัวแทนสมาคมการค้าพืชไร่ สมาคมการค้าและผลิตพืชไร่จังหวัดเพชรบูรณ์ และเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพด จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากราคาข้าวโพดตกต่ำ และหามาตรการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร
ทั้งนี้ แนวทางในการแก้ไขปัญหา กระทรวงพาณิชย์ได้หารือกับโรงงานผู้ผลิตอาหารสัตว์ โดยยืนยันว่าภายในวันที่ 22 ส.ค.2568 จะมีการเปิดรับซื้อข้าวโพดในทุกโรงงานตามราคาที่ได้กำหนดไว้ ที่ 9.80 บาท/กิโลกรัม (กก.) ตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.2568 เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ปลูกและผู้รวบรวม และยังได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์ อธิบดีกรมการค้าภายใน ลงพื้นที่ตรวจสอบการรับซื้อ หากพบโรงงานใดไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด จะดำเนินการทันที
“สิ่งสำคัญที่สุด คือ ผลผลิตในประเทศต้องได้รับการรับซื้อให้หมดก่อน ถึงจะพิจารณาการนำเข้าจากต่างประเทศ นี่คือ หัวใจของมาตรการ ซึ่งรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้เกษตรกรเดือดร้อนแน่นอน และยังจะมีมาตรการธงเขียวช่วยลดต้นทุนการผลิต เพื่อลดภาระให้เกษตรกรอีกทางด้วย”นายจตุพรกล่าว
ตัวแทนเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพดจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า ปีนี้ราคาข้าวโพดตกต่ำกว่าทุกปีที่ผ่านมา ทำให้เกษตรกรประสบภาวะขาดทุนหนัก โดยปัจจุบันราคาข้าวโพดที่มีความชื้น 30% อยู่เพียงประมาณ 5 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่ต้นทุนการผลิตสูงถึงไร่ละกว่า 6,600 บาท จึงอยากให้เร่งแก้ปัญหา
“ต้องขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่มารับฟังปัญหา และรับปากจะดำเนินการทันที ทำให้เกษตรกรสบายใจขึ้นมาก โดยเพชรบูรณ์ถือเป็นเมืองหลวงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ผลผลิตเพิ่งออกสู่ตลาดเพียง 20% แต่ราคาก็ร่วงลงมาแล้ว หากไม่เร่งแก้ไข เกษตรกรคงอยู่ไม่ได้ การที่รัฐมนตรีออกมารับประกันว่าจะซื้อในประเทศก่อนนำเข้า ถือเป็นความหวังสำคัญที่จะช่วยให้พวกเรามีรายได้และอยู่รอดต่อไป”ตัวแทนเกษตรกรกล่าว