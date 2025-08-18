ถึงคิวม็อบข้าวโพด! รวมตัวจี้รัฐแก้ราคาตก-เยียวยาผลกระทบนำเข้าข้าวโพด GMO

เชียงราย - ถึงคิวม็อบข้าวโพดขยับ..หลังราคาตกต่ำเป็นประวัติการณ์ แถมโรงงานบางแห่งทั้งลดทั้งงดรับซื้อ ทั้งที่ราคาอาหารสัตว์ไม่ลด รวมตัวจี้รัฐพยุงราคา-เยียวยาผลกระทบเปิดนำเข้าข้าวโพด GMO
วันนี้ (18 ส.ค. 68) กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเชียงรายจากหลายพื้นที่ เช่น ต.แม่ยาว ต.ดอยฮาง ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย รวมตัวกันชูป้ายคัดค้านการนำเข้าข้าวโพด GMO เดินทางไปที่ศาลากลาง จ.เชียงราย ก่อนเข้ายื่นหนังสือเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือพยุงราคาผลผลิตข้าวโพดให้สูงขึ้น เนื่องจากปัจจุบันราคาตกต่ำอย่างหนัก
นายสมคิด ภิญโญ ตัวแทนเกษตรกรได้แจ้งข้อเรียกร้องว่า ตอนนี้นอกจากราคาผลผลิตข้าวโพดจะตกต่ำแล้วยังมีแนวโน้มลดลงอีกเรื่อยๆ เพราะโรงงานผลิตอาหารสัตว์บางแห่งรับซื้อในปริมาณที่น้อยลงและบางแห่งถึงขั้นงดรับซื้อทั้งๆ ที่ราคาอาหารสัตว์ภายในประเทศไม่ได้ลดลง จึงสงสัยว่าอาจเป็นเพราะนโยบายการนำเข้าข้าวโพดของรัฐบาลชุดนี้ทำให้ราคาวัตถุดิบหลักในประเทศไม่สมเหตุผล
ดังนั้นจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลหามาตรการกำกับดูแลด้านราคาข้าวโพดในประเทศอย่างเร่งด่วน ให้ข้าวโพดความชื้น 30% กิโลกรัมละ 7 บาท และจัดให้มีการพบปะพูดคุยระหว่างหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการ และตัวแทนเกษตรกร เพื่อแก้ปัญหาในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งให้โรงงานอาหารสัตว์รายใหญ่เปิดรับซื้อในราคาที่สมเหตุสมผลโดยไม่เอาเปรียบเกษตรกร และเร่งหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบไปแล้ว
นางหมีย๊ะ เชอหมื่น ชาวไร่ข้าวโพด ต.แม่ข้าวต้ม กล่าวว่า ปีนี้ราคาผลผลิตข้าวโพดตกต่ำที่สุดเท่าที่เคยทำมา ล่าสุดขายได้กิโลกรัมละประมาณ 4.70-4.80 บาทซึ่งยังไม่ได้หักต้นทุนออกก็อาจจะเหลือเพียง 3 บาท จึงไม่กล้าจะว่าจ้างใคร ต้องทำเองเพื่อลดต้นทุนจึงอยากให้ปรับราคาให้สูงขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาซึ่งได้ราคากิโลกรัมละ 7 บาทด้วย
ต่อมานายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย มอบหมายให้นายประสงค์ หล้าอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เข้ารับเรื่องเอาไว้เพื่อนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทำให้กลุ่มเกษตรกรแยกย้ายกันกลับไปรอฟังความคืบหน้าในการช่วยเหลือต่อไป