”ภาคภูมิ“เผย มาตรการพยุงราคาข้าวโพด กก.ละ 9 บาท คิกออฟสัปดาห์หน้า ขอเกษตรกรชะลอเก็บเกี่ยว รอขายราคาใหม่ มีตลาดรองรับแน่

วันนี้( 23 ส.ค.)นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข สส.ตาก พรรคกล้าธรรม(กธ.) เปิดเผยว่า ตนในฐานะตังแทนเกษตรกร ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับนายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ รวมถึงผู้ประกอบการอาหารสัตว์ นำโดย นายชยานนท์ กฤตยาเชวง อุปนายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย สมาคมผู้ประกอบกิจการอาหารสัตว์ (PIA) และผู้แทนอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาราคาข้าวโพดตกต่ำ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด
นายภาคภูมิ กล่าวต่อว่า ที่ประชุมได้ข้อสรุปมาตรการเร่งด่วน 3 ประการ ได้แก่ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ฯ พร้อมเปิดโรงงานรับซื้อข้าวโพดในราคาขั้นต่ำไม่ต่ำกว่า 9 บาทต่อกิโลกรัม ค่าความชื้น 14.5% เพื่อสร้างความมั่นใจว่า ผลผลิตของเกษตรกรจะมีตลาดรองรับแน่นอน ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้มอบหมายกรมส่งเสริมสหกรณ์คัดเลือกสหกรณ์ที่มีศักยภาพเข้ามามีบทบาทในการรับซื้อ โดยประสานกับสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยเพื่อดูแลราคาที่เป็นธรรม และกรมปศุสัตว์จะทำหน้าที่เป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียน หากพบพ่อค้าคนกลางกดราคา พร้อมเร่งประสานโรงงานรับซื้อเพื่อดำเนินการอย่างเป็นธรรม
“มาตรการดังกล่าวจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป ผมขอฝากถึงพี่น้องเกษตรกรว่า หากยังสามารถรอได้ ขอให้ชะลอการเก็บเกี่ยวผลผลิตออกไปเล็กน้อย เพื่อให้สามารถขายข้าวโพดได้ในราคาที่เหมาะสมตามมาตรการใหม่ โดยกระทรวงเกษตรฯ และพรรคกล้าธรรม จะร่วมมือกันดูแลไม่ให้เกษตรกรถูกเอาเปรียบ ผมขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกรทุกคน และขอให้เชื่อมั่นว่า ผลผลิตของท่านจะได้รับราคาที่เป็นธรรม และมีตลาดรองรับแน่นอน“นายภาคภูมิ กล่าว