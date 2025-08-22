นบขพ.คำเดิม โรงงานอาหารสัตว์ต้องซื้อข้าวโพด 9.80 บาท/กก. ถึงมีสิทธิ์นำเข้าข้าวสาลี

คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) ยืนยันโรงงานอาหารสัตว์ทุกแห่ง ต้องซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในราคากิโลกรัมละ 9.80 บาท ถึงจะใช้สิทธิ์ขอนำเข้าข้าวสาลีได้ พร้อมคงมาตรการ 3 ต่อ 1 และยังได้เห็นชอบ 4 มาตรการรักษาเสียรภาพราคาข้าวโพด วงเงิน 224.5 ล้านบาท เตรียมเสนอ ครม.เห็นชอบต่อไป
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) ว่า ที่ประชุมได้ยืนยันมติ นบขพ. เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.2568 ที่ให้โรงงานอาหารสัตว์ทุกแห่ง รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้น 14.5% ในราคา 9.80 บาท/กิโลกรัม และให้ผู้รวบรวมในพื้นที่รับซื้อข้าวโพดสดความชื้น 30% จากเกษตรกรในราคา 7.05 บาท/กิโลกรัม หากโรงงานอาหารสัตว์มีการซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในราคาที่ต่ำกว่า 9.80 บาท/กิโลกรัม จะไม่สามารถนำมาใช้เป็นเอกสารประกอบการขอนำเข้าข้าวสาลีได้
ทั้งนี้ การนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และวัตถุดิบทดแทน ยังคงมาตรการเดิม โดยการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้ AFTA ผู้นำเข้าทั่วไปนำเข้าได้ในช่วง 1 ก.พ.-31 ส.ค.2569 ส่วนการนำเข้าข้าวสาลี 1 ส่วน กำหนดให้ต้องรับซื้อข้าวโพดในประเทศ 3 ส่วน โดยให้ใช้สำหรับการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ ตั้งแต่ 1 ส.ค.2568 เป็นต้นไป และนำหลักฐานมาแสดงประกอบการขออนุญาตนำเข้าข้าวสาลีในปี 2569
“ได้กำหนดให้คณะอนุกรรมการ ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เกษตรกร และเอกชน ติดตามสถานการณ์ด้านการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และวัตถุดิบทดแทนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และวัตถุดิบทดแทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ”
นอกจากนี้ ได้เห็นชอบมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาและส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2568/69 จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร โครงการเพิ่มช่องทางการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมวงเงินกว่า 244.50 ล้านบาท โดยจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบต่อไป