ชาวนาโคราชผิดหวัง! ยังไม่ได้รับเงินไร่ละพัน กังวลหนักหวั่นชวด วอนนายกฯคนใหม่สานต่อโครงการ

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา – ชาวนาโคราชผิดหวัง ยังไม่ได้เงินช่วยเหลือไร่ละพัน จนท.แจ้งเลื่อนไม่มีกำหนด กังวลหนักหวั่นไม่ได้รับเงินครัวเรือนละ10,000 บาท วอนรัฐบาล-นายกฯ คนใหม่ สานต่อโครงการช่วยเหลือชาวนา เผยโคราชเกษตรกรผู้ปลูกข้าวลงทะเบียนรับช่วยเหลือ ไร่ละ 1,000 บาท มากถึง 240,333 ราย รวมกว่า 2,053 ล้าน มากที่สุดในประเทศไทย
จากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติงบประมาณช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2568 ด้วยวงเงินรวมกว่า 45,204 ล้านบาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากราคาข้าวตกต่ำ โครงการนี้มุ่งสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังและนาปี ด้วยอัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 10 ไร่ต่อครัวเรือน หรือ 10,000 บาท ครอบคลุมเกษตรกรกว่า 4.61 ล้านครัวเรือน โดยมีเป้าหมายลดต้นทุนการผลิตและส่งเสริมการปรับโครงสร้างการเกษตรให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด ซึ่งมีกำหนดจะให้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โอนเงินให้กับเกษตรกรที่ร่วมโครงการ ในวันที่ 1 ก.ย.68 นั้น
ล่าสุด วันนี้ (1 ก.ย.68) ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศที่สำนักงาน ธ.ก.ส.สาขานครราชสีมา พบว่ามีเกษตรกร เดินทางมากดตู้ ATM เพื่อตรวจสอบเงินเข้าบัญชี และสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ธนาคารอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกษตรกรหลายคนต้องรู้สึกผิดหวัง เมื่อปรากฏว่าเงินยังไม่เข้าบัญชี เนื่องจากทาง ธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่ ติดปัญหาในเรื่องการโอนจ่ายเงินอยู่ จึงเลื่อนการจ่ายเงินให้เกษตรกรไปอย่างไม่มีกำหนด
นายกู้เกียรติ มีงามดี อายุ 55 ปี ชาวนาบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 4 ต.ตลาด อ.เมือง จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า ตนทำนาประมาณ 40 ไร่ โดยคาดหวังเป็นอย่างมากว่าจะได้นำเงินช่วยเหลือที่รัฐบาลจะให้ ไร่ละ 1,000 บาท รวม 10 ไร่ เป็นเงินจำนวน 10,000 บาท ไปซื้อปุ๋ยใส่ข้าว แต่เมื่อเช้าไปกดตู้ ATM ดูที่ ธ.ก.ส. ปรากฏว่า เงินยังไม่เข้าเลย สอบถามเจ้าหน้าที่ธนาคาร ก็บอกแต่เพียงว่ามีการเลื่อนจ่ายออกไปก่อน ตอนนี้จึงทำให้ตนรู้สึกวิตกกังวลเป็นอย่างมาก กลัวว่าจะไม่ได้เงินส่วนนี้มาซื้อปุ๋ยใส่นาข้าว ทั้งนี้เชื่อว่าสาเหตุที่ยังไม่ได้เงิน อาจเป็นเพราะเรื่องการเมืองที่ยังมีปัญหาอยู่ว่าใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรี ถึงอย่างไรก็ตาม ตนอยากฝากว่า ไม่ว่าใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรี ขอให้สานต่อโครงการช่วยเหลือชาวนาต่อไปด้วย เพราะชาวนาคาดหวังกับโครงการนี้มาก
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับพื้นที่ จ.นครราชสีมา ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท ปีการผลิต 2567/2568 จำนวนมากถึง 240,333 ราย มูลค่าเงินช่วยเหลือ จำนวนกว่า 2,053 ล้านบาท ซึ่งนับว่ามากที่สุดในประเทศไทย