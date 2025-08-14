นบข.ไฟเขียวช่วยไร่ละพัน ไม่เกิน 10 ไร่ ทั้งนาปรัง 68 นาปี 68/69 วงเงินเฉียด 4.4 หมื่นล้าน

“สุชาติ”เผย นบข. เคาะช่วยเกษตรกร ไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 10 ไร่ ทั้งนาปรัง 2568 และนาปี 2568/69 ทุกครัวเรือน มอบกรมการข้าว และ ธ.ก.ส. เร่งดำเนินการเสนอ ครม.อนุมัติโดยเร็ว ใช้เงินเกือบ 4.4 หมื่นล้านบาท พร้อมอนุมัติจัดสรรโควตาส่งออกข้าวอินทรีย์ไปสหภาพยุโรป ตั้งคณะทำงานแก้ปัญหาพันธุ์ข้าว
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 13 ส.ค.2568 ที่ผ่านมา คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ที่มีนายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบกรอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง ปีการผลิต 2568 และข้าวนาปี ปีการผลิต 2568/69 โดยจ่ายเงินสนับสนุนไร่ละ 1,000 บาท วงเงินสูงสุดไม่เกิน 10 ไร่ต่อครัวเรือน จ่ายตรงเข้าบัญชีเกษตรกร เพื่อบรรเทาผลกระทบจากราคาข้าวตกต่ำและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น โดยนบข. ได้มอบให้กรมการข้าวและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เร่งดำเนินการเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาโดยเร็วที่สุดต่อไป
ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบสถานการณ์ข้าวโลกและข้าวไทย โดยคาดว่าราคาข้าวโลก ปีการผลิต 2568/69 จะถูกกดดันจากสต็อกข้าวอินเดียที่เพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์ การระงับการนำเข้าข้าว 2 เดือนของฟิลิปปินส์ การชะลอนำเข้าข้าวไปจนถึงปี 2569 ของอินโดนีเซีย แต่ยังมีปัจจัยบวกช่วยหนุนราคาข้าว เช่น ผลผลิตข้าวในเวียดนามและฟิลิปปินส์ที่ได้ผลกระทบจากพายุวิภา เวียดนามประกาศเริ่มเก็บ VAT 5% กับสินค้าข้าวเพื่อการส่งออกตั้งแต่ 1 ก.ค.2568 ซึ่งนโยบายเหล่านี้จะมีผลต่อราคาข้าวตลาดโลกในระยะข้างหน้า
ขณะเดียวกัน ที่ประชุมได้เห็นชอบการจัดสรรโควตาการส่งออกข้าวอินทรีย์ไปยังสหภาพยุโรปของโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร สำหรับปี 2569–2571 ของกรมการข้าว เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนผู้ประกอบการส่งออกข้าวอินทรีย์ไปยังสหภาพยุโรป ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ จะจัดสรรโควตาการส่งข้าวไปสหภาพยุโรป สำหรับปี 2569–2571 ปริมาณ 1,700 ตันต่อปี
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ได้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นเหมาะสมกับพื้นที่เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต และตรงกับความต้องการของตลาดต่างประเทศ และพันธุ์ข้าวต้องมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร จึงได้ให้ตั้งคณะทำงานประกอบด้วยหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งด้านการผลิตและการตลาด พิจารณาพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพข้าวไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งส่งผลต่อราคาขาย และให้รายงาน นบข.ให้ทราบในครั้งต่อไป
นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ในฐานะตัวแทนเกษตรกรชาวนา กล่าวว่า ขอขอบคุณ นบข. ท่านประธาน และกรรมการทุกท่านแทนชาวนาทั่วประเทศ ที่ได้ลงมติช่วยเหลือพี่น้องชาวนาทั้งนาปรังและนาปี ไร่ละ 1,000 บาท เพราะที่ผ่านมา ชาวนาเดือดร้อนจากราคาข้าวตกต่ำ 5,500-6,000 บาทต่อตัน แต่ต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 6,500-7,000 บาทต่อตัน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับข้าวนาปรัง 2568 จะใช้งบประมาณ 7,200 ล้านบาท จ่ายให้กับเกษตรกร 8.5 แสนครัวเรือน และข้าวนาปี ปี 2568/68 ใช้งบประมาณ 36,000 ล้านบาท จ่ายให้กับเกษตรกรประมาณ 4 ล้านครัวเรือน โดยรอบหน้าจะไม่มีการแจกเงินอีก และมีข้อแม้ ไม่สนับสนุนการปลูกพันธุ์ข้าวที่ไม่มีคุณภาพ จะส่งเสริมให้ลดพื้นที่ปลูกในพื้นที่ไม่เหมาะ และผลักดันการปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชหรือพันธุ์ข้าวที่มีมูลค่าสูง เช่น ข้าวหอมมะลิและข้าวอินทรีย์ ซึ่งมีราคาสูงกว่าข้าวทั่วไป ส่วนในระยะยาว จะลดพื้นที่ปลูกข้าวจากกว่า 75 ล้านไร่ เหลือ 60 ล้านไร่ ใน 7-10 ปีข้างหน้า เพื่อให้ดีมานด์และซัปพลายสมดุล ลดความจำเป็นในการอุดหนุน และสร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรไทย