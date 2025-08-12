“จตุพร” เผย นบข. 13 ส.ค. ถกไร่ละพันช่วยนาปรัง เคาะมาตรการข้าวนาปี

“จตุพร”แจ้งข่าวชาวนา นบข.นัดประชุม 13 ส.ค.นี้ รู้ผลช่วยชาวนาปรัง ไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 10 ไร่หรือไม่ หลังยืดเยื้อมาตั้งแต่ ก.พ.68 รวมไปถึงมาตรการดูแลข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2568/68 ย้ำในส่วนพาณิชย์เดินหน้าหาตลาดส่งออกต่อเนื่อง ทั้งจีน บังกลาเทศ ซาอุดิอาระเบีย และจัดโครงการธงเขียว ช่วยลดต้นทุนปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืช
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ที่มีนายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ในวันที่ 13 ส.ค.2568 จะมีการพิจารณามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเปลือกนาปรัง ปีการผลิต 2568 และข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2568/69 โดยในส่วนข้าวนาปรัง มาตรการช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 10 ไร่ จะมีการพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ และคาดว่าจะได้ข้อสรุป หลังจากล่าช้ามานานแล้ว รวมไปถึงมาตรการดูแลข้าวเปลือกนาปี ที่จะมีการกำหนดมาตรการออกมาด้วย
ทั้งนี้ ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการผลักดันการส่งออกข้าว โดยเร่งรัดให้กรมการค้าต่างประเทศ หารือกับจีน เพื่อให้ซื้อข้าวจากไทยตามสัญญาซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ในส่วนที่เหลือที่ยังไม่ซื้อขายกันอีก 280,000 ตัน จากสัญญาทั้งหมด 1 ตัน ร่วมทั้งเจรจากับบังกลาเทศ ซาอุดิอาระเบีย เพื่อหาตลาดรองรับผลผลิตข้าวไทยในขณะนี้ หากระบายออกได้ จะช่วยดึงราคาในประเทศให้สูงขึ้นได้
ขณะเดียวกัน ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในดูแลในเรื่องของต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร เพราะถือเป็นอีกปัจจัยหลักที่ทำให้เกษตรกรขายข้าวได้ราคาน้อยลง ซึ่งล่าสุด ได้จัดทำโครางการสินค้าธงเขียว ขายปัจจัยการผลิตในราคาถูกกว่าท้องตลาด เช่น ปุ๋ยเคมี และยาฆ่าแมลง หากลดภาระในส่วนนี้ได้ จะทำให้เกษตรกรมีกำไรมากขึ้น และยังได้ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้องพิจารณาในเรื่องของพันธุ์ข้าว ที่ต้องตอบสนองกับความต้องการตลาด
“เวลาลงพื้นที่ มีแต่ชาวนาร้องเรียนเรื่องราคาข้าวเปลือกตกต่ำ ตอนนี้เฉลี่ยอยู่ที่ตันละ 5,000-6,000 ซึ่งจากการติดตามกระบวนการรับซื้อของโรงสี พบว่า ต้องตรวจสอบค่าความชื้นของข้าว ถ้าเป็นข้าวเกี่ยวสดแล้วขายเลย ความชื้นสูง ราคาก็จะไม่สูง ซึ่งเป็นไปตามกลไกตลาด โดยการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตอนนี้ จะช่วยทำให้ราคาข้าวของเกษตรกรปรับสูงขึ้นให้พออยู่ได้ก่อน และหาตลาดคู่ค้าใหม่ รวมถึงรักษาตลาดเดิมเอาไว้ ส่วนเป้าหมายการส่งออกทั้งปีนี้ ยังคงยืนอยู่ที่ 7.5 ล้านตัน”นายจตุพรกล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเปลือกนาปรังปี 2568 ไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 10 ไร่ จ่ายสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท นบข.มีมติช่วยเหลือมาตั้งแต่เดือน ก.พ.2568 แต่รอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 เม.ย.2568 ก่อน เพื่อจะได้รู้ว่า มีจำนวนเกษตรกรนาปรังที่ต้องช่วยเหลือเท่าไร และจะได้จัดสรรงบประมาณช่วยเหลือได้ แต่หลังลงทะเบียนเสร็จสิ้น พบว่า มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนมากถึง 850,000 ครัวเรือน จากปีก่อนประมาณ 350,000 ราย คาดใช้เงินประมาณ 7,200 ล้านบาท โดยกระทรวงเกษตรฯ จะเป็นผู้เสนอให้ นบข. พิจารณาอนุมัติ แต่ผ่านการประชุม นบข.มาแล้ว 3 ครั้ง ก็ยังไม่ได้ข้อสรุป