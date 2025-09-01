ชาวนาชัยนาทผิดหวัง! เงินช่วยเหลือยังไม่เข้า หวั่นโครงการล่ม หลัง “แพทองธาร” หลุดเก้าอี้นายกฯ

ชัยนาท - ชาวนารอเก้อ เงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทไม่เข้าบัญชีตามกำหนด เหตุระบบลงทะเบียนสะดุด วอนรัฐโอนตรงเหมือนเดิมไม่ต้องผ่านแอปฯ หวั่นเปลี่ยนขั้วการเมืองทำโครงการล้ม
จากกรณีที่มติ ครม. เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2568 อนุมัติโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังปี 2568 และโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ปีการผลิต 2568/69 หรือเงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 10 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บาท ซึ่งเดิมมีกำหนดจ่ายเงินงวดแรกสำหรับผู้ปลูกข้าวนาปรังปี 2568 ในวันที่ 1 กันยายนนี้
แต่เนื่องจากติดปัญหาในเรื่องการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น ทางรัฐ ทำให้ในวันนี้ จึงยังไม่มีเงินโอนเข้าบัญชี ธ.ก.ส. ของชาวนา ทำให้ชาวนาหลายคนผิดหวัง และหวั่นว่าโครงการจะถูกยกเลิก เพราะ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ถูกให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว
ผู้สื่อข่าวได้ไปสอบถามความคิดเห็นชาวนา นายเสนาะ แก้วมูล อายุ 72 ปี ชาวนา ม.10 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท บอกว่า ตนปลูกข้าวพันธุ์ กข95 จำนวน 28 ไร่ ครั้งก่อนเกี่ยวข้าวไปขายได้ตันละ 6,400 บาทเท่านั้น ถึงจะขาดทุน แต่ก็ยังต้องทำต่อ ตอนนี้ข้าวครั้งใหม่ที่ปลูกไว้ ใกล้เก็บเกี่ยวแล้ว หากครั้งนี้ขายได้ตันละ 6,400 บาท อีก ก็คงจะขาดทุนไม่ต่ำกว่า 3-4 หมื่นบาท
ส่วนเรื่องเงินช่วยเหลือชาวนาที่รัฐบาลบอกว่าจะให้ ไร่ละ 1,000 บาท จำนวนไม่เกิน 10 ไร่ ถึงแม้เงินจะน้อย แต่ตนคิดว่ายังดีกว่าไม่ช่วยเหลือเลย ยังสามารถนำเงินจำนวนนี้ ไปใช้เป็นค่าน้ำมันสูบน้ำเข้านาได้บ้าง แต่ที่กังวลคือ ไม่รู้ว่าชาวนาจะได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการนี้จริงหรือไม่ เพราะนายกฯแพทองธาร ถูกให้ออกจากตำแหน่งไปแล้ว แต่หากจะช่วยจริง ก็ขอให้เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีให้ชาวนาแบบเดิมดีกว่า และไม่ต้องมีการลงทะเบียนในแอปพลิเคชั่นใดๆอีก เพราะตนทำไม่เป็น