“ศักดิ์ดา ” เปิดใจแยกทางเพื่อไทย ปมแก้ปัญหาราคาพืชผลล้มเหลว – พร้อมหนุน “อนุทิน” นั่งนายกฯ

กาญจนบุรี – “ศักดิ์ดา ” ส.ส.กาญจนบุรี เขต 4 เคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เปิดใจเหตุลาออกจากพรรคเพื่อไทย ชี้การแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรล้มเหลวโดยสิ้นเชิง ชาวบ้านเดือดร้อนหนัก ยันตัดสินใจเพื่อปกป้องประชาชนในพื้นที่ พร้อมประกาศหนุน “อนุทิน ชาญวีรกูล” ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีเมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2568 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 6:3 ให้ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร พ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เหตุฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรง ส่งผลให้คณะรัฐมนตรีทั้งชุดต้องพ้นตำแหน่ง และอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่
ต่อมา นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ส.ส.กาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย เขต 4 ได้ร่วมแถลงข่าวกับพรรคภูมิใจไทย พร้อมแสดงเจตจำนงสนับสนุนให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ขณะที่ก่อนหน้านี้ นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน หรือ “กุ๊ก” ส.ส.กาญจนบุรี พรรคภูมิใจไทย เขต 3 ได้ออกมาให้กำลังใจนายศักดิ์ดาผ่านเฟซบุ๊กแล้ว
ล่าสุดวันนี้ (2 ก.ย. 2568) นายศักดิ์ดา เคลื่อนไหวผ่านโพสต์เฟซบุ๊ก ระบุถึงเหตุผลในการแยกทางกับเพื่อไทย โดยชี้ว่า ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำและต้นทุนการผลิตสูงขึ้น สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่และทั่วประเทศ เช่น มันสำปะหลังจากตันละ 3,000 บาท เหลือเพียง 1,200 บาท ข้าวจากเกวียนละ 12,000 บาท เหลือ 6,000 บาท ข้าวโพดจากกิโลกรัมละ 8 บาท เหลือ 4 บาท รวมถึงราคาวัวที่ตกลงเหลือกิโลกรัมละ 69-72 บาท จากเดิมกว่า 100 บาท
นายศักดิ์ดา ระบุว่า “ประชาชนฝากความหวังไว้กับรัฐบาล แต่การแก้ปัญหากลับล้มเหลวโดยสิ้นเชิง ผมจึงต้องออกมาต่อสู้เพื่อปกป้องประชาชนในพื้นที่ ผมขอรับผิดชอบต่อการตัดสินใจครั้งนี้เพียงผู้เดียว หากทำให้ใครผิดหวัง” พร้อมขอบคุณเพื่อนร่วมอุดมการณ์และประชาชนที่เข้าใจจุดยืน
หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไม่นาน มีประชาชนในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 4 เข้ามาแสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก