หนองฟ้าพ่นพิษน้ำป่าทะลักท่วมหมู่บ้านในภูผาม่าน 112 ครอบครัวเดือดร้อน

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-“พายุหนองฟ้า”พ่นพิษเกิดน้ำป่าไหลหลากทะลักท่วมพื้นที่ 112 ครัวเรือนหมู่บ้านวังเจริญ ภูผาม่าน น้ำท่วมสูงทำชาวบ้านเดือดร้อนหนัก หลายหน่วยงานเร่งช่วยเหลืออพยพ ขนย้ายข้าวของขึ้นที่สูง
วันนี้(31 ส.ค.) นายสามารถ เพชรปิ่นเมือง นายอำเภอภูผาม่าน นายประจวบ จิตคุ้ม ปลัดอาวุโส นายชินกฤต ราษฎร์เหนือ รองนายกเทศมนตรีตำบลภูผาม่าน และเจ้าหน้าที่ทหาร จากค่าย ร.8 พัน 2. อส.อำเภอภูผาม่าน ลงพื้นที่ บ้านวังเจริญ ม.2 ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น หลังถูกน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ มีบ้านเรือนจำนวน 112 หลังคาเรือน ถูกน้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร กระแสน้ำไหลเชี่ยว โดยน้ำได้ไหลหลากลงมาจากทางเทือกเขาน้ำหนาว ลำน้ำสาขาเทือกเขาภูกระดึง ภูผาม่าน ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า พายุ “หนองฟ้า” ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องติดต่อกันตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค.ที่ผ่านมา ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน กระแสน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมหมู่บ้านสูง 40 เซนติเมตร กระแสน้ำไหลเชี่ยว โดยน้ำได้ไหลลงมาจากทางเทือกเขาน้ำหนาว ลำน้ำสาขาเทือกเขาภูกระดึง ภูผาม่าน ไหลผ่านพื้นที่ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทหาร จากค่าย ร.8 พัน 2. อส.อำเภอภูผาม่าน จิตอาสาในพื้นที่ ช่วยกันกรอกกระสอบทราย เร่งเข้าช่วยเหลือชาวบ้านขนย้ายข้าวของขึ้นที่สูง
นางบุปผา สีน้ำเงิน อายุ 38 ปี อยู่บ้านเลขที่ 29 หมู่ 2 บ้านวังเจริญ ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน บอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคมที่ผ่านมา จนกระทั่งเมื่อคืน เวลาประมาณตี 3 ได้เกิดน้ำป่าไหลหลาก ลงมาในหมู่บ้าน ชาวบ้านไม่ทันตั้งตัว กระแสน้ำได้ไหลเข้าท่วม บ้านเรือน พื้นที่ทางการเกษตร คอกสัตว์ ไม่สามารถขนย้ายข้าวของขึ้นสู่ที่สูงได้ทัน เนื่องจากกระแสน้ำได้ไหลแรงและเร็วมาก
นายประจวบ จิตคุ้ม ปลัดอาวุโสอำเภอภูผาม่าน เปิดเผยว่า ในพื้นที่อำเภอภูผาม่าน ได้เกิดพายุฝนตกหนักตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค.ที่ผ่านมา จนถึงเมื่อคืนนี้มวลน้ำจากเทือกเขาน้ำหนาว ภูกระดึง และเทือกเขาภูผาม่านได้ไหลลงมารวมที่ลำน้ำสาขาทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนอย่างรวดเร็วเมื่อเวลาประมาณ ตี 4 เมื่อคืน ระดับน้ำสูง 40 ซม. มีบ้านเรือน ชาวบ้านวังเจริญถูกน้ำท่วม 112 หลังคาเรือน โดยในช่วงเช้านายอำเภอภูผาม่านได้ลงพื้นที่ สั่งการทุกหน่วยงานเร่งช่วยชาวบ้านขนของ และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรขนย้ายคน สัตว์เลี้ยง อาหารเครื่องดื่มช่วยชาวบ้าน คาดว่าปริมาณน้ำจะลดลงไม่เกิน 1-2 วันถ้าฝนไม่ตกลงมาอีกครั้ง.