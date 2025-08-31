หวิดสลด! รถหกล้อบรรทุกสินค้าเบรกแตกพลิกคว่ำกลางสะพานห้วยตอง

เพชรบูรณ์ – รถหกล้อบรรทุกสินค้าเบรกแตกพลิกคว่ำกลางสะพานห้วยตอง สะพานที่ตอม่อสูงสุดในประเทศบนเส้นทาง ทล.12 หล่มสัก-ขอนแก่น บาดเจ็บ 1 ราย กู้ภัยเร่งช่วยเหลือ จนท.ต้องเคลียร์เส้นทางวุ่นกว่า 4 ชั่วโมง
ศูนย์วิทยุสถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง ได้รับแจ้งจากศูนย์ 191 เพชรบูรณ์ ว่าเกิดอุบัติเหตุรถหกล้อบรรทุกพลิกคว่ำ มีผู้ได้รับบาดเจ็บ บริเวณสะพานห้วยตอง ถนนสายหล่มสัก–ขอนแก่น (ทางหลวงหมายเลข 12) กม.374 ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เมื่อเย็นวันที่ 30 ส.ค.68 จึงประสาน ร.ต.อ.พิทักษ์ ดีแซง ร้อยเวรสอบสวน พร้อมสายตรวจได้รุดตรวจสอบ พร้อมประสานหน่วยกู้ชีพร่วมกตัญญูหล่มสักเข้าช่วยเหลือ
ที่เกิดเหตุพบรถบรรทุกหกล้อ ตู้ทึบ สีขาว หมายเลขทะเบียน 72-1451 ฉะเชิงเทรา พลิกคว่ำขวางการจราจร 1 ช่องทาง สภาพด้านหน้ารถพังเสียหาย ภายในมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้โดยสารหญิง 1 ราย หน่วยกู้ภัยได้ให้การปฐมพยาบาลและนำส่งโรงพยาบาลหล่มสักทันที
จากการสอบสวน นายสถิตย์ ศานต์วีระศักดิ์ อายุ 35 ปี คนขับรถ ให้การว่า ขับรถบรรทุกสินค้าส่งร้านสะดวกซื้อ เดินทางจากอำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น มุ่งหน้าอำเภอหล่มสัก โดยเส้นทางดังกล่าวต้องผ่านทางลงเขาน้ำหนาวที่ลาดชันและยาวหลายกิโลเมตร ระหว่างลงเขารถเกิดอาการเบรกหมดและไม่สามารถชะลอความเร็วได้ กระทั่งถึงช่วงสะพานห้วยตอง รถเสียการควบคุมจนเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว โชคดีที่ไม่มีผู้เสียชีวิต และไม่มีทรัพย์สินทางราชการได้รับความเสียหาย
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงประสานรถยกและเครนเข้าทำการเก็บกู้ ท่ามกลางสภาพอากาศที่มีฝนตกลงมาเป็นระยะ ทำให้การเคลียร์เส้นทางเป็นไปด้วยความยากลำบาก ใช้เวลานานเกือบ 4 ชั่วโมง ก่อนจะสามารถเปิดการจราจรได้ตามปกติ โดยมีหมวดทางหลวงและตำรวจทางหลวงหล่มสักช่วยอำนวยความสะดวก
สำหรับ “สะพานห้วยตอง” หรือชื่อเต็มว่า สะพานพ่อขุนผาเมือง ถือเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีตอม่อสูงที่สุดในประเทศไทย คือ สูงถึง 50 เมตร ยาว 180 เมตร ตั้งอยู่บนเส้นทางสายสำคัญที่เชื่อมภาคเหนือตอนล่างกับภาคอีสาน ลักษณะสะพานเป็นทางลงเขาโค้ง มีเหวลึกด้านล่าง ทำให้พื้นที่ดังกล่าวมักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยเฉพาะรถบรรทุกหนักที่เบรกแตกขณะลงเขา
ที่ผ่านมา สะพานแห่งนี้เคยเกิดโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ รถทัวร์นักท่องเที่ยวเสียหลักตกสะพาน ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง 29 ราย จึงนับเป็นจุดเสี่ยงที่ผู้ใช้รถใช้ถนนต้องเพิ่มความระมัดระวังอย่างสูง โดยเฉพาะช่วงฝนตก ควรตรวจสภาพรถให้พร้อมและใช้เกียร์ต่ำขณะขับลงเขา