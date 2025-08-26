ครม.อนุมัติงบกลาง ปี 68 ฟื้นฟูน้ำท่วมเชียงราย 18 โครงการ รวม 363.62 ล้าน

ครม.อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยของจังหวัดเชียงราย จำนวน 18 โครงการ วงเงินรวม 363.62 ล้านบาท
นายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้จังหวัดเชียงราย ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยของจังหวัดเชียงราย จำนวน 18 โครงการ วงเงินรวม 363.62 ล้านบาท และให้จังหวัดเชียงรายเบิกจ่ายเงินจากสำนักงบประมาณ (สงป.) ตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ
นายอนุกูล กล่าวว่า ในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม 2567 ประเทศไทยได้ประสบปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ โดยมีสาเหตุมาจากพายุไต้ฝุ่นยางิและพายุซูลิกรวมถึงมวลอากาศเย็นและร่องมรสุมพาดผ่านในพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีอุทกภัยและฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยแล้ว รวมถึงจังหวัดเชียงรายที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (29 พฤศจิกายน 2567) เห็นชอบในหลักการโครงการเร่งด่วนของจังหวัดเชียงรายเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จังหวัดเชียงรายจึงได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงบประมาณ (สงป.) จำนวน 19 โครงการกรอบวงเงินรวม 397.59 ล้านบาท โดยนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้จังหวัดเชียงรายใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 18 โครงการ วงเงินรวม 363.62 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยของจังหวัดเชียงราย
โครงการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยของจังหวัดเชียงรายมีดังนี้
1. โครงการหลงแสงเวียง เจียงฮาย (Light Festival) วงเงิน 9.68 ล้านบาท
2. โครงการฟื้นฟูและป้องกันทางหลวงที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 131 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ระหว่าง กม.8+700 - กม.9 +300 วงเงิน 45.00 ล้านบาท
3. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างรางระบายน้ำสาธารณะ ถนนภายในชุมชนเหมืองแดง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สายอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย วงเงิน 52.23 ล้านบาท
4. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างรางระบายน้ำสาธารณะ ถนนในชุมชนเกาะทราย หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย วงเงิน 24.04 ล้านบาท
5. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างรางระบายน้ำสาธารณะ ถนนในชุมชนไม้ลุงขน หมู่ที่ 10 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย วงเงิน 53.20 ล้านบาท
6. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างรางระบายน้ำสาธารณะ ถนนสายลมจอย-ดอยเวา ชุมชนดอยเวา หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย วงเงิน 12.18 ล้านบาท
7. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างรางระบายน้ำสาธารณะ ถนนในชุมชนป่ายางชุม หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย วงเงิน 12.18 ล้านบาท
8. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเลียบสายคลองชลประทาน หมู่ที่ 4 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการสัญจรและลดผลกระทบจากอุทกภัย (ชร.ถ.56-054) วงเงิน 3.28 ล้านบาท
9. โครงการปรับปรุงซ่อมแชมระบบจัดการน้ำเสีย วงเงิน 17.65 ล้านบาท
10. โครงการบูรณาการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดเชียงรายจากสถานการณ์อุทกภัย วงเงิน 9.33 ล้านบาท
11. โครงการฟื้นฟูและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1232 ตอนควบคุม 0100 ตอน อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย-เวียงชัย ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+000 วงเงิน 45.00 ล้านบาท
12. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณสวนสาธารณะ ริมแม่น้ำกกชุมชนฝั่งหมิ่น, ร่องเสือเต้น, ป่าแดง วงเงิน 25.00 ล้านบาท
13. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครเชียงราย วงเงิน 17.63 ล้านบาท
14. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณสวนสาธารณะเกาะลอย วงเงิน 14.23 ล้านบาท
15. โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนกองคำ ชุมชนน้ำลัด วงเงิน 5.00 ล้านบาท
16. โครงการปรับปรุงระบบกลบฝังขยะมูลฝอย วงเงิน 15.00 ล้านบาท
17. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย Asphaltic Concrete และทางเดินเท้าถนนไกรสรสิทธิ์ วงเงิน 1.80 ล้านบาท
18. โครงการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน วงเงิน 1.19 ล้านบาท
ทั้งนี้ สำหรับโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกก หมู่บ้านธนารักษ์ กองทัพบก หมู่ที่ 3 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 29.10 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่ราชพัสดุจากกรมธนารักษ์เมื่อได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์และมีความพร้อมของพื้นที่ดำเนินการแล้ว ให้จังหวัดเชียงรายขอรับการจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป