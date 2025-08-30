การเมืองกาญจน์สะเทือน! “ศักดิ์ดา” สส.เขต 4 ข้ามขั้วหนุน “อนุทิน” ดันจัดตั้งรัฐบาล ขณะ “กอล์ฟ-ไก่” ยันทำงานได้ทุกบทบาท

กาญจนบุรี - ศาล รธน.ชี้ขาด “แพทองธาร” สิ้นสภาพนายกฯ เขย่าวงการเมืองทั่วประเทศ กาญจนบุรี 5 สส.ต่างขยับ “ศักดิ์ดา” พลิกขั้วหนุนภูมิใจไทย ขณะที่ “กอล์ฟ-ไก่” พรรคเพื่อไทย ย้ำจุดยืนไม่ว่าจะรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน ก็พร้อมทำงานเพื่อคนกาญจน์
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยด้วยมติ 6:3 ให้ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร พ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมร้ายแรง ส่งผลให้คณะรัฐมนตรีทั้งชุดต้องพ้นจากตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญ และอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ ส่งผลให้สมรภูมิการเมืองในพื้นที่ต่างจังหวัดเริ่มขยับตัวทันที
สำหรับจังหวัดกาญจนบุรี มี ส.ส.จำนวน 5 เขต พรรคเพื่อไทยครองเก้าอี้ 4 เขต ได้แก่ นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ (กอล์ฟ) เขต 1, นายชูศักดิ์ แม้นทิม (เจียบ) เขต 2, นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ เขต 4, นายพนม โพธิ์แก้ว (ไก่) เขต 5 ส่วนเขต 3 เป็นของนายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน (กุ๊ก) จากพรรคภูมิใจไทย
สิ่งที่สร้างความฮือฮาในพื้นที่ คือ การที่นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ส.ส.กาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย เขต 4 ตัดสินใจประกาศสนับสนุนนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล โดยเจ้าตัวถือเป็นอดีตข้าราชการระดับสูงในตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล สร้างผลงานแก้ปัญหาน้ำแล้งในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ ห้วยกระเจา เลาขวัญ หนองปรือ และบ่อพลอย ทำให้มีฐานเสียงมั่นคงและสามารถชนะเลือกตั้งได้ด้วยตัวเอง
ด้านนายอัครนันท์ (กอล์ฟ) เขต 1 ได้โพสต์เฟซบุ๊กย้ำว่า การเมืองเป็นสิทธิของแต่ละคน แต่ไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน ตนก็พร้อมทำงานเพื่อชาวกาญจนบุรีอย่างเต็มที่ เช่นเดียวกับนายพนม (ไก่) เขต 5 ที่ประกาศผ่านโซเชียลว่า ไม่ว่าบทบาทใดก็พร้อมผลักดันการแก้ปัญหาเรื่องที่ดินและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่
อย่างไรก็ดี การเคลื่อนไหวดังกล่าวยังทำให้ชาวบ้านในพื้นที่จับตาและวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะท่าทีของ ส.ส.ที่ข้ามขั้ว ซึ่งอาจกลายเป็นปัจจัยสำคัญต่อการจัดตั้งรัฐบาลในรอบใหม่