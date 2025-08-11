ยุโรปกดดันทรัมป์คำนึงถึงความมั่นคงของพวกตนและยูเครน หลังประมุขมะกันนัดปูตินเจรจาโดยทำท่ายอมใช้ดินแดนแลกสันติภาพ

ทั้งผู้นำยุโรปและเซเลนสกี้ เดินหน้ากดดันทรัมป์ ที่มีแผนการพบหารือแบบเจอหน้ากันกับปูตินปลายสัปดาห์นี้ แถมประมุขทำเนียบขาวยังแย้มว่า การหารือกันนี้อาจเกี่ยวข้องกับการแลกดินแดนบางส่วน โดยประธานาธิบดียูเครนค้านแหลก ไม่ยอมแลกดินแดนกับสันติภาพ ส่วนทางยุโรปก็เรียกร้องว่าต้องปกป้องผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของยูเครนและของยุโรป
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เปิดเผยเมื่อวันศุกร์ (8 ส.ค.) จะพบกับแบบเจอหน้ากันกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ที่รัฐอะแลสกา ของสหรัฐฯในวันศุกร์ (15) ที่จะถึงหน้า พร้อมกับสำทับว่า ทุกๆ ฝ่ายซึ่งรวมถึงประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี้ ของยูเครน ใกล้บรรลุข้อตกลงยุติความขัดแย้งในยูเครนที่ดำเนินมาถึง 3 ปีครึ่ง
ด้านเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของทำเนียบขาวระบุว่า ทรัมป์พร้อมสำหรับการประชุมสุดยอดแบบ 3 ฝ่ายกับปูตินและเซเลนสกี้ แต่ตอนนี้อเมริกากำลังวางแผนจัดประชุมทวิภาคีสำหรับผู้นำสหรัฐฯ กับรัสเซียเท่านั้นตามคำขอของปูติน
ขณะที่ตัวทรัมป์เองกล่าวเพิ่มเติมว่า การพูดคุยกับประมุขวังเครมลินจะเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนดินแดนบางส่วนเพื่อปรับปรุงสถานการณ์สำหรับทั้งสองฝ่าย คำพูดเช่นนี้ดูจะหมายความว่า ยูเครนจะต้องยกดินแดนบางส่วนให้รัสเซีย ถึงแม้นี่เป็นเงื่อนไขที่เซเลนสกี้และพันธมิตรยุโรปไม่เห็นด้วยมาโดยตลอด และมองว่า จะเป็นการให้ท้ายมอสโกที่รุกรานยูเครน
ในอีกด้านหนึ่ง เมื่อวันเสาร์ (9) รองประธานาธิบดีเจดี แวนซ์ ของอเมริกา ซึ่งเดินทางไปยุโรป ได้พบหารือกับเดวิด แลมมี รัฐมนตรีต่างประเทศสหราชอาณาจักร และที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของยูเครน ตลอดจนพวกผู้นำของพันธมิตรยุโรปที่กรุงลอนดอน เพื่อหารือเกี่ยวกับความพยายามผลักดันสันติภาพของทรัมป์
ต่อมาในคืนวันเสาร์ ผู้นำของฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมนี โปแลนด์ อังกฤษ และฟินแลนด์ รวมถึงอัวร์ซูลา ฟอน แดร์ ไลเอิน ประธานของคณะกรรมาธิการยุโรป ที่เป็นองค์กรบริหารของอียู ได้ออกตำแถลงร่วมแสดงความยินดีต่อความพยายามของทรัมป์ในการหาทางยุติสงครามยูเครน แต่ย้ำว่า การแก้ไขความขัดแย้งในยูเครนต้องครอบคลุมการปกป้องผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของยูเครนและยุโรป ซึ่งรวมถึงการรับประกันความมั่นคงที่เข้มแข็งและเชื่อถือได้ที่เปิดโอกาสให้ยูเครนสามารถปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนอย่างมีประสิทธิภาพ และยูเครนต้องมีส่วนร่วมในการกำหนดเส้นทางสู่สันติภาพ ควบคู่ไปกับการกดดันให้รัสเซียยุติสงครามที่ผิดกฎหมาย
คำแถลงย้ำความมุ่งมั่นในหลักการที่ระบุว่า พรมแดนระหว่างประเทศต้องไม่เปลี่ยนแปลงโดยการใช้กำลัง และการเจรจาต้องเกิดขึ้นในบริบทของข้อตกลงหยุดยิงหรือการลดการเป็นปฏิปักษ์เท่านั้น
เจ้าหน้าที่ยุโรปคนหนึ่งเปิดเผยว่า ทางผู้แทนยุโรปได้ผลักดันข้อเสนอโต้ตอบของทางฝ่ายยุโรป หลังจากทรัมป์เปิดเผยถึงการพบหารือกับปูติน แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม
กระนั้น หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีทเจอร์นัลรายงานว่า ข้อเสนอโต้ตอบของยุโรปครอบคลุมถึงการเรียกร้องให้ทำข้อตกลงหยุดยิงระหว่างรัสเซียกับยูเครนก่อนที่จะดำเนินการใดๆ และหากจะมีการยกดินแดนต้องแลกเปลี่ยนกับการรับประกันความมั่นคง
ด้านเซเลนสกี้ประกาศสนับสนุนคำแถลงร่วมของผู้นำยุโรป และระบุว่า เส้นทางสำหรับสันติภาพของยูเครนต้องเป็นการตัดสินใจร่วมกันที่ยูเครนมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย พร้อมเตือนว่า ยูเครนจะไม่ยอมแลกดินแดนเพื่อซื้อสันติภาพ
ขณะที่ประธานาธิบดีเอมมานูเอล มาครง ของฝรั่งเศส กล่าวเห็นด้วยกับท่าทีของประธานาธิบดียูเครน โดยโพสต์เรื่องนี้บนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ภายหลังหารือทางโทรศัพท์กับเซเลนสกี้ ส่วนนายกรัฐมนตรีฟรีดิช แมร์ซของเยอรมนี และ นายกรัฐมนตรีเคียร์ สตาร์เมอร์ ของสหราชอากราจักร ก็บอกว่า ยุโรปต้องมีส่วนร่วมในการยุติความขัดแย้งในยูเครนเนื่องจากมีความสำคัญสำหรับความมั่นคงของภูมิภาค
(ที่มา: รอยเตอร์/เอเอฟพี)