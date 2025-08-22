"บิ๊กเล็ก" ย้ำคุมตัว 18 เชลยเขมรตามอนุสัญญาเจนีวา ยันสถานการณ์ยังไม่จบแค่คลี่คลาย เลิก MOU43-44 พร้อมทำตามสภา

รมช.กลาโหม ย้ำคุมตัวเชลยศึกกัมพูชาเป็นไปตามอนุสัญญาเจนีวา ชี้ ความเห็นส่วนตัวสถานการณ์ยังไม่จบแค่คลี่คลาย แจง ศบ.ทก.ไม่ได้รวบอำนาจ ครม.-สมช.ขอสบายใจได้ ส่วนการยกเลิด MOU43-44 เป็นเรื่องของรัฐบาล หากสภาเห็นชอบก็พร้อมทำตาม ปัดตอบจัดโผ ผบ.เหล่าทัพ หยอกสื่อฯ บอกไม่ได้ยิน
วันนี้(22 ส.ค.) พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม รักษาราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงกรณีที่ทางกัมพูชาออกมาเรียกร้องให้ไทยส่งตัวเชลยศึก 18 คนกลับกัมพูชา ว่า ขณะนี้เราปฏิบัติตามอนุสัญญาเจนีวา ซึ่งตามอนุสัญญาสามารถควบคุมตัวได้จนกว่าจะเกิดการหยุดยิงสมบูรณ์ สิ้นสุดสภาพความเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน เพราะฉะนั้นโดยกฎหมาย เราสามารถควบคุมได้ แต่อย่างไรก็ตามเราดูแลเป็นอย่างดี จากที่คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ หรือ ICRC ไปตรวจเยี่ยมก็พอใจว่าประเทศไทยดูแลเชลยศึกเป็นอย่างดี
ส่วนสามารถยืนยันได้หรือไม่ ว่าสถานการณ์ในขณะนี้ถือว่าจบแล้ว เนื่องประชาชนในพื้นที่ต้องการความชัดเจน พลเอกณัฐพล มองว่า หากเป็นความคิดของตนมองว่ายังไม่จบแต่ใช้คำว่าสถานการณ์คลี่คลาย ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่คลี่คลายไปได้เรื่อยๆ และปัจจุบันทั้งศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา หรือ ศบ.ทก. และคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee - GBC) GBC กำลังกำหนดฉากทัศน์ว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร จากที่เดิมไม่มีการกำหนดฉากทัศน์เพราะไม่คิดว่า เหตุการณ์จะบานปลายขนาดนี้ ซึ่งเมื่อเหตุการณ์บานปลายถึงขั้นนี้แล้ว การพูดคุยกันโดยไม่มีกรอบโดยไม่มีกรอบคงไม่เหมาะสม จึงต้องมีการกำหนดฉากทัศน์ขึ้นมา เพื่อให้ทุกหน่วยอยู่ในฉากทัศน์ที่กำหนด พร้อมยืนยันว่าฉากทัศน์ดังกล่าว จะต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. และที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อน
พลเอกณัฐพล ยืนยัน ว่าการทำงาน ของ ศบ.ทก.และ GBC ไม่ได้ทำงานเพียงลำพัง เราทำงานตามขั้นตอน ไม่ได้รวบอำนาจจาก ครม.และ สมช.มาใช้แต่อย่างใด จึงอยากให้สบายใจ
ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านเสนอให้ยกเลิก MOU 43 และ MOU 44 พลเอกณัฐพลกล่าวว่า เป็นเรื่องของรัฐบาล เนื่องจากมีรายละเอียดจำนวนมาก ประโยชน์ก็เยอะ แต่ข้อเสียก็มีบ้าง และก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลที่ต้องพูดคุยกัน ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องแล้วแต่รัฐสภาด้วย เรื่องจากเราทำงานเป็นระบบ ไม่ใช่จะเห็นต่างจากฝ่ายค้านไปเสียทั้งหมด หากสภาฯ เห็นชอบเราก็พร้อมทำตามกรอบของสภาฯ
ขณะเดียวกัน พลเอกณัฐพล ยังปฏิเสธการตอบคำถาม ถึงกรณีการแต่งตั้งโยกย้าย ข้าราชการระดับสูงในระดับผู้บัญชาการเหล่าทัพ โดยกล่าวติดตลกสั้นๆ ว่า “ไม่ได้ยิน”