xs
xsm
sm
md
lg

"บิ๊กเล็ก" ย้ำคุมตัว 18 เชลยเขมรตามอนุสัญญาเจนีวา ยันสถานการณ์ยังไม่จบแค่คลี่คลาย เลิก MOU43-44 พร้อมทำตามสภา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



รมช.กลาโหม ย้ำคุมตัวเชลยศึกกัมพูชาเป็นไปตามอนุสัญญาเจนีวา​ ชี้​ ความเห็นส่วนตัวสถานการณ์​ยังไม่จบแค่คลี่คลาย​ แจง​ ศบ.ทก.​ไม่ได้รวบอำนาจ​ ครม.​-​สมช.​ขอสบายใจได้​ ส่วนการยกเลิด MOU43-44 เป็นเรื่องของรัฐบาล หากสภาเห็นชอบก็พร้อมทำตาม ปัดตอบจัดโผ​ ผบ.เหล่าทัพ​ หยอกสื่อฯ​ บอก​ไม่ได้ยิน​

วันนี้(22 ส.ค.) พลเอก ณัฐพล​ นาค​พาณิชย์​ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม รักษาราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม​ กล่าวถึงกรณีที่ทางกัมพูชาออกมาเรียกร้องให้ไทยส่งตัวเชลยศึก​ 18 คนกลับกัมพูชา​ ว่า​ ขณะนี้เราปฏิบัติตามอนุสัญญาเจนีวา ซึ่งตามอนุสัญญาสามารถควบคุมตัวได้จนกว่าจะเกิดการหยุดยิงสมบูรณ์ สิ้นสุดสภาพความเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน เพราะฉะนั้นโดยกฎหมาย เราสามารถควบคุมได้ แต่อย่างไรก็ตามเราดูแลเป็นอย่างดี จากที่คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ​ หรือ​​ ICRC ไปตรวจเยี่ยมก็พอใจ​ว่าประเทศไทยดูแลเชลยศึกเป็นอย่างดี

ส่วนสามารถยืนยันได้หรือไม่​ ว่าสถานการณ์ในขณะนี้ถือว่าจบแล้ว​ เนื่องประชาชนในพื้นที่ต้องการความชัดเจน​ พลเอกณัฐ​พล​ มองว่า​ หากเป็นความคิดของตนมองว่ายังไม่จบแต่ใช้คำว่าสถานการณ์​คลี่คลาย​ ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่คลี่คลายไปได้เรื่อยๆ​ และปัจจุบันทั้งศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา​ หรือ​ ศบ.ทก.​ และ​คณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee - GBC) GBC กำลังกำหนดฉากทัศน์ว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร​ จากที่เดิมไม่มีการกำหนดฉากทัศน์เพราะไม่คิดว่า เหตุการณ์จะบานปลายขนาดนี้ ซึ่งเมื่อเหตุการณ์บานปลายถึงขั้นนี้แล้ว การพูดคุยกันโดยไม่มีกรอบโดยไม่มีกรอบคงไม่เหมาะสม จึงต้องมีการกำหนดฉากทัศน์ขึ้นมา เพื่อให้ทุกหน่วยอยู่ในฉากทัศน์ที่กำหนด​ พร้อมยืนยันว่าฉากทัศน์ดังกล่าว จะต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาความมั่นคงแห่งชาติ​ หรือ​ สมช.​ และที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อน

พลเอกณัฐพล​ ยืนยัน​ ว่าการทำงาน ของ ศบ.ทก.และ GBC ไม่ได้ทำงานเพียงลำพัง​ เราทำงานตามขั้นตอน​ ไม่ได้รวบอำนาจจาก​ ครม.และ สมช.มาใช้แต่อย่างใด​ จึงอยากให้สบายใจ

ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านเสนอให้ยกเลิก MOU 43 และ MOU 44 พลเอกณัฐพลกล่าวว่า เป็นเรื่องของรัฐบาล เนื่องจากมีรายละเอียดจำนวนมาก​ ประโยชน์ก็เยอะ แต่ข้อเสียก็มีบ้าง​ และก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลที่ต้องพูดคุยกัน ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องแล้วแต่รัฐสภาด้วย​ เรื่องจากเราทำงานเป็นระบบ​ ไม่ใช่จะเห็นต่างจากฝ่ายค้านไปเสียทั้งหมด หากสภาฯ เห็นชอบเราก็พร้อมทำตามกรอบของสภาฯ

ขณะเดียวกัน พลเอกณัฐพล​ ยังปฏิเสธการตอบคำถาม ถึงกรณีการแต่งตั้งโยกย้าย ข้าราชการระดับสูงในระดับผู้บัญชาการเหล่าทัพ โดยกล่าวติดตลกสั้นๆ ว่า “ไม่ได้ยิน”

กำลังโหลดความคิดเห็น