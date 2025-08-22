พท.ขยับแน่ 5 ปธ.กมธ.หลังครบ 2 ปี กมธ.ตปท.-ดีอีคงเดิม ศาสนา-คมนาคม-กิจการสภาฯ ยังไม่นิ่ง

เปิดชื่อกมธ.สัดส่วน ‘เพื่อไทย’ หลังครบอายุสภาฯ 2 ปี ปรับโยกแน่ 5 เก้าอี้ ขณะที่ กมธ. ‘ต่างประเทศ-ดีอี’ คงเดิม ส่วน ‘ศาสนา-คมนาคม-กิจการสภาฯ’ ยังไม่นิ่ง อาจรอย้ายข้ามห้วย
เมื่อวันที่ (22 สิงหาคม) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากสภาผู้แทนราษฎรชุดปัจจุบันมีอายุครบ 2 ปี โควตาประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทย (พท.) จะมีการสลับตัวบุคคลให้ขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธาน กมธ. ตามที่ได้มีการตกลงกันไว้ตั้งแต่แรก ว่าจะให้สส.ของพรรคดำรงตำแหน่งประธานในแต่ละกมธ.คนละ 2 ปี เพื่อให้สส.ของพรรคได้เรียนรู้งานในหลายหน้าที่
สำหรับกมธ.ที่มีสส.พรรค พท. เป็นประธาน มีดังนี้ 1.กมธ.การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (ปปช.) เดิมทีมีนายชูศักดิ์ ศิรินิล สส.บัญชีรายชื่อ เป็นประธาน แต่ภายหลังจากที่นายชูศักดิ์ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ให้นายฉลาด ขามช่วง สส.ร้อยเอ็ด เป็นประธานแทน ทั้งนี้ หลังจากที่นายฉลาด ขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 โควตาเก้าอี้ประธาน กมธ.ชุดนี้ จะเปลี่ยนเป็นนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ สส.กาญจนบุรี แทน
2.กมธ.การเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน จากเดิมเป็นนายณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ สส.น่าน จะเปลี่ยนเป็นนายนพพล เหลืองทองนารา สส.พิษณุโลก
3.กมธ.การสาธารณสุข จากเดิมเป็น นพ.ทศพร เสรีรักษ์ สส.แพร่ จะเปลี่ยนเป็นนพ.โอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย สส.ชัยภูมิ แทน
4.กมธ.การท่องเที่ยว จากเดิมเป็นนายเอกธนัช อินทร์รอด สส.หนองคาย จะเปลี่ยนเป็น น.ส.ชนก จันทาทอง สส.หนองคาย ดำรงตำแหน่งประธานกมธ.แทน
และ 5.กมธ.การป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด (ปปง.) จากเดิมเป็นนายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล สส.เลย จะเปลี่ยนเป็นนายดนุพร ปุณณกันต์ สส.บัญชีรายชื่อ แทน
ส่วน กมธ.การต่างประเทศ จากเดิมมีนายนพดล ปัทมะ สส.บัญชีรายชื่อ เป็นประธานกมธ.ฯ ภายหลังมีการเปลี่ยนตัวเป็น น.ส.สรัสนันท์ อรรณนพพร สส.ขอนแก่น แทน แต่เนื่องจากน.ส.สรัสนันท์ ยังดำรงตำแหน่งประธาน กมธ.ชุดนี้ไม่ครบวาระ 2 ปี ฉะนั้น กมธ.ชุดนี้จะไม่มีการเปลี่ยนตัวประธาน เช่นเดียวกับ กมธ.การสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่เดิมมี น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ สส.กทม. เป็นประธาน กมธ. แต่ภายหลังจากที่น.ส.ธีรรัตน์ ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ทำให้ นายสยาม หัตถสงเคราะห์ สส.หนองบัวลำภู เป็นประธานกมธ.ฯ แทน และเนื่องจากนายสยามยังดำรงตำแหน่งประธาน กมธ.ชุดนี้ไม่ครบวาระ 2 ปี ฉะนั้น กมธ.ชุดนี้จะไม่มีการเปลี่ยนตัวประธาน
ขณะที่ กมธ.การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่มีนางเทียบจุฑา ขาวขำ สส.อุดรธานี เป็นประธาน กมธ.การคมนาคม ที่มีนายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม สส.สุรินทร์ เป็นประธาน และกมธ.กิจการสภาผู้แทนราษฎร ที่นายประเสริฐ บุญเรือง สส.กาฬสินธุ์ เป็นประธานอยู่ ยังคงไม่นิ่ง อาจจะมีการย้ายตัวบุคคลข้ามจากกมธ.อื่นมาเป็นประธานกมธ.ใน 3 กมธ.นี้แทน