“จตุพร” ยันการเมืองไม่กระทบงาน “พาณิชย์” มีข้าราชการขับเคลื่อน

“จตุพร” ยันปัญหาการเมือง ไม่กระทบการทำงาน เหตุมีข้าราชการคอยขับเคลื่อน อย่าง “พาณิชย์” มีความพร้อมอยู่แล้ว ย้ำแม้จะมาเป็นรัฐมนตรีแค่ช่วงสั้น ๆ แต่ทำเต็มที่ บอกการเมือง ทำประเทศ ประชาชนเสียโอกาส ยันพร้อมเข้าสู่การเมือง หวังสร้าง “โอกาสใหม่” ให้คนไทย ด้านชาวนาขอนายกฯ ใหม่ รัฐบาลใหม่ ดูแลปัญหาเกษตรกร
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงสถานการณ์การเมืองไทย ว่า ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร ทั้งการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ การจัดตั้งรัฐบาลใหม่ หรือยุบการสภาผู้แทนราษฎรและเลือกตั้งใหม่ รัฐบาลเดิมก็ยังคงเป็นรัฐบาลรักษาการ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ก็ยังคงรักษาการในตำแหน่ง เพื่อให้การบริหารราชการเดินหน้าต่อไปได้ และงานทุกอย่างจะไม่ได้รับผลกระทบ เพราะมีข้าราชการ นำนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ หรือเป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล และในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบนโยบายก่อนที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแล้ว ให้ทำงานเต็มที่โดยไม่ต้องห่วงว่าการเมืองเป็นอย่างไร งานยังต้องเดินหน้าเพื่อดูแลประชาชน และภาคธุรกิจ ที่รอการช่วยเหลืออยู่
“ผมมาจากระบบราชการ จึงเข้าใจ ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือไม่ ข้าราชการก็ต้องเดินหน้าทำงานอยู่แล้ว เพราะเป็นหน้าที่”
สำหรับการทำงานของตนในตำแหน่งรัฐมนตรีพาณิชย์ แม้จะเป็นช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ก็ไม่ได้เสียดายเวลา เพราะตั้งแต่รับตำแหน่ง จะกี่วัน กี่เดือน กี่ปี หรือ 1 วัน 1 ชั่วโมง ตนทำงานอย่างเต็มที่ หากมาแล้ว ไม่ทำอะไร ก็อย่ามาเป็นรัฐมนตรีเลยดีกว่า และสถานการณ์การเมืองที่เกิดขึ้นตอนนี้ หากให้มองในมุมของประชาชน เห็นว่า ปัญหาการเมืองที่เกิดขึ้น ทำให้ประเทศชาติ และประชาชนเสียโอกาส
ทั้งนี้ ในส่วนของตน เป็นนักการเมือง ก็ต้องเดินหน้าต่ออยู่แล้ว เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเต็มที่ ส่วนเรื่องความพร้อมในการลงสนามเลือกตั้ง คงต้องดูการเมืองตอนนี้ จะเป็นไปทิศทางไหน เพราะยังไม่รู้ แต่ขอให้ทุกอย่างเดินหน้าตามขั้นตอนของกฎหมาย แต่จะเดินหน้าอย่างไร จะเลือกนายกฯ ใหม่ก็เลือก จะยุบสภาฯ ก็ยุบ เพราะนักการเมืองเองก็ต้องมีความพร้อม แต่ถ้าหากมีการเลือกตั้งเกิดขึ้น ยังไม่รู้จะลงในนามพรรคการเมืองอะไร แต่ต้องเน้นโอกาสใหม่ ๆ ให้คนไทย
นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า อยากให้พรรคการเมือง หาทางออกตามกระบวนการของกฎหมาย แต่ถ้าไม่มีทางออก การยุบสภาฯ และเลือกตั้งใหม่จะดีที่สุด สำหรับนายกรัฐมนตรีคนใหม่ และรัฐบาลใหม่ อยากให้ดูแลและแก้ปัญหาของเกษตรกร และชาวรากหญ้าอย่างใกล้ชิด รวมถึงรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะของกลุ่มเกษตรกรด้วย โดยข้อเสนอใดที่ทำแล้วไม่เสียหายต่อประเทศ หรือทำแล้วเกษตรกรได้ประโยชน์ ก็ควรทำบ้าง เพราะที่ผ่านมา แทบไม่มีใครสนใจ ดูแล แก้ปัญหาให้กับเกษตรกรเลย ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ต้นทุนการผลิตสูง ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขจนถึงขณะนี้