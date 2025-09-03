วิป 2 ฝ่ายคุยไม่จบ เลื่อนเคาะวันโหวตนายกฯ เป็นบ่าย 3 วันนี้ รอศาล รธน.ตอบเป็นหนังสือปมวาระตุลาการฯ

วิป 2 ฝ่ายคุยไม่จบ เลื่อนถกกำหนดวันโหวตนายกฯ เป็นบ่าย 3 วันนี้ เหตุรอศาล รธน.ตอบเป็นลายลักษณ์อักษร หลัง 20 สส.เพื่อไทย ยื่นปมตุลาการพ้นวาระ คดี “แพทองธาร” หวั่นเลือกนายกคนที่ 32 ไม่ได้ “ฉลาด” ยืนยันต้องจบวันนี้ ย้ำสภาฯ ก็ต้องพึงระวัง หลัง “ภูมิธรรม” ยื่นยุบสภา บอกทุกอย่างต้องรอความชัดเจน
วันนี้(3 ก.ย. 2568) นายฉลาด ขามช่วง รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 เปิดเผยภายหลังการประชุมสองฝ่าย เพื่อหารือกำหนดวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ โดยใช้เวลาหารืออยู่ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที แต่เนื่องจากมี สส.20 คน ของพรรคเพื่อไทย ทำหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้ประธานสภาฯ ให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายต่อกระบวนการพิจารณาวินิจฉัย เรื่องพิจารณาที่ 17/2568 กรณีศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 6 ต่อ 3 เสียง วินิจฉัย นางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย สิ้นสุดความเป็นนายกรัฐมนตรี จากข้อเท็จจริงที่พบว่า นายสราวุธ ทรงศิวิไล ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แทนนายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อช่วงเย็นวันที่ 2 กันยายนนั้น ซึ่งขณะนี้ประธานสภาได้ส่งหนังสือไปยังศาลรัฐธรรมนูญแล้ว ในที่ประชุมวิป จึงได้แสดงความเห็นด้วยเหตุผลทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อความชัดเจนว่า ศาลฯ จะรับเรื่องหรือไม่ จึงได้ข้อสรุปตรงกันว่า เพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย ให้ถูกต้องตามข้อบังคับ จึงขอเลื่อนการประชุมไปเป็นเวลา 15.00 น. และคาดว่า ศาลฯ จะใช้เวลาไม่นาน เนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วน และเมื่อมีคำวินิจฉัยออกมาจึงได้ตัดสินใจนัดประชุมอีกครั้ง ในเวลา 15.00 น.
ทั้งนี้ ในที่ประชุม ยังมีการแสดงความเห็นอยากให้บรรจุวาระโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี เป็นวันศุกร์ที่ 5 กันยายนนี้
นายฉลาด ยืนยันว่า การหารือกำหนดวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีต้องจบภายในวันนี้ แต่การที่รอศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อจะไม่ได้ก้าวล่วงอำนาจอื่น
ส่วนที่เมื่อวานนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำชี้แจงออกมา นายฉลาด กล่าวว่า เราได้ส่งเรื่องไปเป็นลายลักษณ์อักษร และรอศาลรัฐธรรมนูญตอบกลับมาเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรประเทศชาติก็ต้องมีผู้บริหารประเทศ อยากให้เลือกด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมเลือกบนพื้นฐานข้อบังคับกฎหมายไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาท้วงติง
เมื่อถามว่า จะไม่ถูกมองว่าเป็นการยื้อเวลาใช่หรือไม่ นายฉลาด กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นด้วยทุกฝ่าย พร้อมย้ำว่า เพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย อย่างไรก็ทันภายในเวลา 15.30 น.ที่สภาฯ จะออกหนังสือ นัดประชุมทันได้ หากไม่มีเรื่องอื่น ก็ประชุมในวันศุกร์ที่ 5 กันยายน
นายฉลาด ยังกล่าวอีกว่า ในที่ประชุมวิป 2 ฝ่าย ไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องการทูลเกล้าฯ ยุบสภา
ส่วนที่ได้รับการยืนยันจากนายภูมิธรรม เวชยชัย ปฎิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีแล้วนั้น นายฉลาด กล่าวว่า ก็ต้องรอ ประกาศอย่างเป็นทางการ ส่วนทิศทางของสภาฯ จะเป็นอย่างไร นายฉลาด กล่าวว่า สภาฯ ก็ต้องพึงระวัง ทุกอย่างต้องรอความชัดเจน พร้อมย้ำว่า อย่างไรประเทศชาติจะขาดนายกรัฐมนตรีไม่ได้ จะใช้เวลารวดเร็วให้ทันใจ หรือ ให้ตรงข้อบังคับรอบคอบ มีความมั่นคงก็จะเป็นบรรทัดฐานต่อไป ที่ประชุมจึงไม่ขัดแย้ง ที่จะรอความชัดเจนตามข้อกฎหมาย ซึ่งรอได้