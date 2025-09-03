“เท้ง” ขอบคุณ ปชน.หนุนโหวต "อนุทิน" นั่งนายกฯ ลั่นพร้อมติดตามคำสัญญา ไม่หวั่น พท.ยุบสภา พร้อมเข้าสู่สนามเลือกตั้งเอาชนะ

“เท้ง” ขอบคุณองคาพยพ ปชน.หลังมีมติยกมือหนุน ”อนุทิน“ นั่งนายกฯ พร้อมติดตามคำสัญญา ลั่นหาก พท. ยุบสภาก่อน พร้อมเข้าสู่สนามเลือกตั้งเอาชนะ ประชาชนมีโอกาสสร้างรัฐบาลที่ดีที่สุด
เมื่อวันที่ 3ก.ย. 2568 นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊ก โดยระบุว่า ในช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อ คือ ช่วงเวลาที่พรรคประชาชนจะได้พิสูจน์ตัวเอง
ขอขอบคุณ เพื่อน สส. ทุกคน ที่ได้พิสูจน์ตัวเองว่าคุณคือ "ผู้แทนราษฎร" ที่มีหน้าที่ในการใช้อำนาจที่มี เพื่อหาทางออกให้กับประเทศ เพราะเรายึดถือหลักการร่วมกันว่า 'ประชาชนใหญ่กว่าพรรค'
ขอขอบคุณ พนักงานและทีมงานของพรรคทุกคน ที่ได้พิสูจน์ตัวเองว่า ไม่ว่าเราจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนอย่างไร คุณได้ต่างปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ โดยเชื่อมั่นในทุกการตัดสินใจของผู้บริหารพรรคอยู่เสมอ ท่ามกลางการเผยแพร่ข่าวสาร เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบกันทางการเมือง
ขอขอบคุณ คณะทำงานจังหวัดฝั่งเครือข่ายของพรรค ที่ได้พิสูจน์ตัวเองว่า คุณคือโครงสร้างซึ่งเป็นกระดูกสันหลังให้กับพรรค ในการทำหน้าที่ประสานความเข้าใจกับสมาชิกพรรคและประชาชนในทุกพื้นที่ ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญทั้งในปัจจุบัน และในอนาคตต่อจากนี้ทั่วทั้งประเทศ
ขอขอบคุณ สมาชิกพรรคประชาชนทุกคน ที่ได้พิสูจน์ตัวเองว่า คุณคือ "เจ้าของพรรคตัวจริง" ผ่านการแสดงความเห็นเข้ามากว่า 25,000 คน ผมขอยืนยันว่า เสียงของสมาชิกทุกคนได้รับการรับฟังและมีความหมาย โดยผู้บริหารพรรคได้นำ "ทุกข้อคิดเห็น" เข้ามาประมวล และสรุปผลผ่านการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบัน เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบด้าน
ในช่วงเวลา 5 วันที่ผ่านมานี้ คือ ช่วงเวลาที่ผู้บริหาร และทุกองคาพยพของพรรค ได้พิสูจน์คำว่า 'พรรคมวลชน' นั้น ไม่ได้เป็นแค่เพียงคำพูดที่สวยหรู แต่เป็นคุณค่าที่เรายึดถือผ่านการลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง จนนำมาสู่ข้อสรุปที่ทุกองคาพยพเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามคำแถลงที่ผมได้แถลงไปในวันนี้
หลังจากนี้ หากนายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 พวกเราจะเดินหน้าทำงานตามหน้าที่ในฐานะฝ่ายค้านออย่างเต็มที่ พร้อมติดตามคำสัญญาที่ให้ไว้
แต่หากมีการยุบสภา และเลือกตั้งใหม่โดยพรรคเพื่อไทย ก็มีความมั่นใจว่า พวกเราทุกคนพร้อมเข้าสู่สนามการเลือกตั้ง เพื่อเอาชนะใจพี่น้องประชาชน ให้พรรคประชาชนได้มีโอกาสในการสร้างรัฐบาลที่ดีที่สุดต่อไป