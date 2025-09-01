หุ้นปิดบวก 7.87 จุด รีบาวด์รับความคาดหวังโหวตนายกฯ-ตั้งรัฐบาลใหม่ได้ภายในสัปดาห์นี้

SET ปิดวันนี้ที่ 1,244.48 จุด เพิ่มขึ้น 7.87 จุด (+0.64%) มูลค่าซื้อขาย 35,696.48 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีรีบาวด์ โดยดัชนีทำจุดต่ำสุด 1,230.55 จุด ทำจุดสูงสุดที่ 1,246.58 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้น 259 หลักทรัพย์ ลดลง 198 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 194 หลักทรัพย์
นายณัวัฐพล คำถาเครือ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้รีบาวด์หลังนศุกร์ร่วงไปกว่า 13 จุดรับข่าวศาลรัฐธรรมนูญสั่งน.ส.แพทองธาร ยุติการเป็นนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี(ครม.) พ้นตำแหน่งไปด้วย
วันนี้ตลาดหุ้นไทยมีแรงซื้อกลับและเก็งกำไรจากความคาดหวังการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ โดยตลาดเชื่อว่าจะวยังไม่มีการยุบสภาในเร็ว ๆ นี้ และจะสามารถเลือกนายกฯ คนใหม่ได้ในการประชุมสภาฯ ภายในสัปดาห์นี้ อย่างไรก็ตาม กรอบการฟื้นตัวยังดัชนียังจำกัดเนื่องจากต้องรอการจัดตั้งรัฐบาล โดยจะต้องติดตามว่าพรรคประชาชนจะเลือกสนับสนุนนายกฯ คนใหม่จากพรรคใด
แนวโน้มวันพรุ่งนี้คาดตลาดแกว่งในกรอบแคบต่อไปจนกว่าจะมีความชัดเจนการจัดตั้งรัฐบาล หรือสภาฯ กำหนดวันโหวตนายกฯ ซึ่งอาจทำให้ดัชนีเร่งตัวขึ้นได้ แต่ถ้ายังไม่มีกำหนดคาดว่าตลาดจะยังคงแกว่งไซด์เวย์ ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศสัปดาห์นี้ติดตามการเปิดเผยตัวเลขภาคแรงงานสหรัฐ และการเจรจาระหว่างรัสเซียและยูเครนที่อาจส่งผลต่อราคาพลังงาน โดยให้กรอบแนวรับ 1,235 จุด และแนวต้าน 1,255 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
CPALL มูลค่าการซื้อขาย 2,155.28 ล้านบาท ปิดที่ 45.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,468.76 ล้านบาท ปิดที่ 170.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 1,450.12 ล้านบาท ปิดที่ 46.50 บาท ลดลง 0.50 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 1,435.33 ล้านบาท ปิดที่ 31.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 1,359.57 ล้านบาท ปิดที่ 299.00 บาท เพิ่มขึ้น 5.00 บาท