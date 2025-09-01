xs
“ร่มธรรม" ยันยังอยู่ ปชป.ทำตามมติของพรรค ชูเงื่อนไข ยุบสภา-แก้ รธน.

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“ร่มธรรม" ยันยังทำนห้าที่ สส.ปชป.จามปกติ ไม่ได้คุยเรื่องโหวตสนับสนุนใครเป็นนายกฯ พร้อมทำตามมติของพรรค ซึ่งยังไม่ตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ ชูเงื่อนไข ยุบสภา-แก้ รธน.

วันนี้(1 ก.ย.) นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ ยืนยันว่ายังคงทำหน้าที่ตามมติพรรค ในฐานะ สส.ของพรรคประชาธิปัตย์ตามปกติ และไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องการโหวตสนับสนุนใคร หรือร่วมรัฐบาลกับพรรคการเมืองอื่น

นายร่มธรรม กล่าวว่า ตนยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามมติของพรรค ซึ่งคณะกรรมการบริหารพรรคได้มีการประชุมและมอบอำนาจให้หัวหน้าพรรคเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องดังกล่าวแล้ว แต่ ณ ตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ พรรคจึงยังไม่ได้มีมติว่าจะไปในทิศทางใด

นอกจากนี้ นายร่มธรรมยังเปิดเผยว่า ตนเห็นด้วยกับเงื่อนไขที่ทุกพรรคการเมืองเห็นพ้องต้องกันในขณะนี้ นั่นคือการเดินหน้าสู่การยุบสภาและเลือกตั้ง เพื่อคืนอำนาจให้ประชาชน และการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของพรรคประชาธิปัตย์ที่เราโดยตลอด

