คิกอ๊อฟการเมือง“พรรคไทยชนะ”ทำบุญวันเกิด เตรียมพร้อมเลือกตั้ง

คิกอ๊อฟการเมือง“พรรคไทยชนะ”ทำบุญครบรอบ 4 ปี เตรียมพร้อมเลือกตั้ง
วันนี้(31 ส.ค.)ณ ศูนย์ประสานงานพรรคไทยชนะ ได้มีการจัดงานครบรอบ 4 ปีของการก่อตั้งพรรคไทยชนะ โดยมีนายจักรพงศ์ ชื่นดวง หัวหน้าพรรค ,พ.ต.อ.(พิเศษ) ดิษพงศ์ โสมกุล รองหัวหน้าพรรค,นายโกศล หกสุวรรณ รองหัวหน้าพรรค,นายอัศจรรย์ เณรฐานันท์ รองหัวหน้าพรรค,นางสาววีณา ณ นคร รองหัวหน้าพรรค,นายธวัช พิมพ์ใจชน รองหัวหน้าพรรค,นายชนะศึก ศรีนุ่นวิเชียร รองหัวหน้าพรรค,นายฐานวัฒน์ วิบูลย์ธนสาร เลขาธิการพรรค,นายธนากร เศรษฐพินิจ รองเลขานุการพรรค,นายประสงค์ แก้ววิจิตร กรรมการบริหาร และสมาชิกพรรค เข้าร่วมอย่างคึกคัก
โดยนายจักรพงศ์ ได้กล่าวขอบคุณผู้ร่วมก่อตั้งพรรค ผู้ร่วมสนับสนุนพรรคและประชาชนที่ไว้วางใจและสนับสนุนพรรคตลอด 4 ปีที่ผ่านมา พร้อมย้ำถึงอุดมการณ์ในการทำงานการเมืองที่ยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเสาหลักและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้างพรรคการเมืองของประชาชนเพื่อเป็นตัวแทนของประชาชนให้สำเร็จ
ภายในงานยังมีการเสวนาถึงพรรคการเมืองที่ประชาชนต้องการเลือกในอนาคตโดยเฉพาะในช่วงสภาวะการเมืองที่กำลังมีการเตรียมจัดตั้งรัฐบาลใหม่ภายหลังจากนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อพรรคการเมือง ในการเสวนาได้มีหัวหน้าพรรคการเมืองอื่นที่มาร่วมการเสวนาในครั้งนี้ด้วย อาทิ นายชิงชัย มงคลธรรม หัวหน้าพรรคความหวังใหม่ นายราเชน ตระกูลเวียง หัวหน้าพรรคทางเลือกใหม่ ดร.พิมไหมทอง ศักดิพัตโพคิน หัวหน้าพรรคพร้อม นายคณิศร สมมะลวน หัวหน้าพรรคประชากรไทย ทุกพรรคต่างมุ่งมองว่าควรให้โอกาสพรรคการเมืองที่เกิดใหม่หรือพรรคการเมืองนอกสภาเข้ามามีบทบาทในสภาในการเลือกตั้งครั้งต่อไป
พรรคไทยชนะ เป็นพรรคการเมืองที่เกิดใหม่ มีสีทองเป็นสีประจำพรรคจึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นความหวังของคนไทยทั้งประเทศ สร้างการเมืองที่โปร่งใส มีคุณธรรมและจากนี้ไปพรรคไทยชนะจะมุ่งเปิดกว้างต้อนรับคนดี 400 เขต มาเป็นผู้ลงสมัคร สส ของพรรคไทยชนะเพื่อเตรียมพร้อมในการเลือกตั้งที่จะถึงในเร็ววันนี้ต่อไป